https://ria.ru/20221220/kontrrazvedka-1839875093.html
Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки
Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки - РИА Новости, 20.12.2022
Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки
Президент РФ Владимир Путин потребовал максимальной собранности и концентрации сил от органов контрразведки, в том числе военной, чтобы они могли оперативно... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:08
2022-12-20T00:08
2022-12-20T00:20
безопасность
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал максимальной собранности и концентрации сил от органов контрразведки, в том числе военной, чтобы они могли оперативно пресекать действия зарубежных спецслужб и выявлять шпионов и предателей. Он указал, что должна быть усилена и работа по линии пограничной службы ФСБ. "Государственная граница - это важнейший, ключевой рубеж обеспечения безопасности страны, и она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить - пресекаться быстро и эффективно, с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20221216/razvedchiki-1839120660.html
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безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
00:08 20.12.2022 (обновлено: 00:20 20.12.2022)
Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки
Путин потребовал максимальной собранности и концентрации сил от органов контрразведки