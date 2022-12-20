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Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки - РИА Новости, 20.12.2022
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Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки
Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки - РИА Новости, 20.12.2022
Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки
Президент РФ Владимир Путин потребовал максимальной собранности и концентрации сил от органов контрразведки, в том числе военной, чтобы они могли оперативно... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:08
2022-12-20T00:20
безопасность
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал максимальной собранности и концентрации сил от органов контрразведки, в том числе военной, чтобы они могли оперативно пресекать действия зарубежных спецслужб и выявлять шпионов и предателей. Он указал, что должна быть усилена и работа по линии пограничной службы ФСБ. "Государственная граница - это важнейший, ключевой рубеж обеспечения безопасности страны, и она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить - пресекаться быстро и эффективно, с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения", - добавил глава государства.
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безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
00:08 20.12.2022 (обновлено: 00:20 20.12.2022)
 
Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки

Путин потребовал максимальной собранности и концентрации сил от органов контрразведки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал максимальной собранности и концентрации сил от органов контрразведки, в том числе военной, чтобы они могли оперативно пресекать действия зарубежных спецслужб и выявлять шпионов и предателей.
"Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов", - сказал Путин в обращении по случаю Дня сотрудников госбезопасности, отмечаемого 20 декабря.
Он указал, что должна быть усилена и работа по линии пограничной службы ФСБ.
"Государственная граница - это важнейший, ключевой рубеж обеспечения безопасности страны, и она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить - пресекаться быстро и эффективно, с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 12:50
Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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