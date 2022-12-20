Рейтинг@Mail.ru
Ракова: офсетные контракты на 80% обеспечат москвичей онкопрепаратами из РФ - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/kontrakty-1840020873.html
Ракова: офсетные контракты на 80% обеспечат москвичей онкопрепаратами из РФ
Ракова: офсетные контракты на 80% обеспечат москвичей онкопрепаратами из РФ - РИА Новости, 20.12.2022
Ракова: офсетные контракты на 80% обеспечат москвичей онкопрепаратами из РФ
Офсетные контракты позволят Москве более чем на 80% обеспечить больных онкологией препаратами российского производства, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:39
2022-12-20T15:39
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840017665_0:222:3246:2048_1920x0_80_0_0_86ceab303fbd114decd88de411d39426.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Офсетные контракты позволят Москве более чем на 80% обеспечить больных онкологией препаратами российского производства, сообщается на сайте мэра столицы. Отмечается, что в столице организуют новое производство лекарств, которое позволит не зависеть от иностранных поставщиков и обеспечит москвичей новыми рабочими местами. "Недавно правительство Москвы приняло решение о проведении очередного электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов, в том числе по онкологическому и онкогематологическому профилю... Городские власти гарантируют стабильную закупку лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы, в столице будет организовано новое высокотехнологичное производство, которое позволит не зависеть от зарубежных поставщиков и обеспечит жителей новыми рабочими местами", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой. Она добавила, что, как только производство выйдет на полную мощность, офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить современными российскими препаратами пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Отмечается, что ранее правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 миллиарда рублей. "Москва стала первым регионом в России, который досрочно - на три года раньше установленного срока - перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20221220/rosseti-1839923240.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840017665_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_848307bea22e58bd85d8b496fde7584c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
15:39 20.12.2022
 

Ракова: офсетные контракты на 80% обеспечат москвичей онкопрепаратами из РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Офсетные контракты позволят Москве более чем на 80% обеспечить больных онкологией препаратами российского производства, сообщается на сайте мэра столицы.
Отмечается, что в столице организуют новое производство лекарств, которое позволит не зависеть от иностранных поставщиков и обеспечит москвичей новыми рабочими местами.
Детский корпус больницы в поселке Коммунарка в новой Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 10:57Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Детскую больницу подключили к электросетям в новой Москве
"Недавно правительство Москвы приняло решение о проведении очередного электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов, в том числе по онкологическому и онкогематологическому профилю... Городские власти гарантируют стабильную закупку лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы, в столице будет организовано новое высокотехнологичное производство, которое позволит не зависеть от зарубежных поставщиков и обеспечит жителей новыми рабочими местами", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.
Она добавила, что, как только производство выйдет на полную мощность, офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить современными российскими препаратами пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.
Отмечается, что ранее правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 миллиарда рублей.
"Москва стала первым регионом в России, который досрочно - на три года раньше установленного срока - перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака", - добавляется в сообщении.
 
МоскваАнастасия РаковаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала