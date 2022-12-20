https://ria.ru/20221220/kontrakty-1840020873.html

Ракова: офсетные контракты на 80% обеспечат москвичей онкопрепаратами из РФ

Ракова: офсетные контракты на 80% обеспечат москвичей онкопрепаратами из РФ - РИА Новости, 20.12.2022

Ракова: офсетные контракты на 80% обеспечат москвичей онкопрепаратами из РФ

Офсетные контракты позволят Москве более чем на 80% обеспечить больных онкологией препаратами российского производства, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:39

2022-12-20T15:39

2022-12-20T15:39

москва

анастасия ракова

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Офсетные контракты позволят Москве более чем на 80% обеспечить больных онкологией препаратами российского производства, сообщается на сайте мэра столицы. Отмечается, что в столице организуют новое производство лекарств, которое позволит не зависеть от иностранных поставщиков и обеспечит москвичей новыми рабочими местами. "Недавно правительство Москвы приняло решение о проведении очередного электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов, в том числе по онкологическому и онкогематологическому профилю... Городские власти гарантируют стабильную закупку лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы, в столице будет организовано новое высокотехнологичное производство, которое позволит не зависеть от зарубежных поставщиков и обеспечит жителей новыми рабочими местами", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой. Она добавила, что, как только производство выйдет на полную мощность, офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить современными российскими препаратами пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Отмечается, что ранее правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 миллиарда рублей. "Москва стала первым регионом в России, который досрочно - на три года раньше установленного срока - перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20221220/rosseti-1839923240.html

москва

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Артем Смирнов

москва, анастасия ракова , здоровье - общество