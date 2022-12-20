https://ria.ru/20221220/kontrakty-1840020873.html
Ракова: офсетные контракты на 80% обеспечат москвичей онкопрепаратами из РФ
Ракова: офсетные контракты на 80% обеспечат москвичей онкопрепаратами из РФ - РИА Новости, 20.12.2022
Ракова: офсетные контракты на 80% обеспечат москвичей онкопрепаратами из РФ
Офсетные контракты позволят Москве более чем на 80% обеспечить больных онкологией препаратами российского производства, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:39
2022-12-20T15:39
2022-12-20T15:39
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Офсетные контракты позволят Москве более чем на 80% обеспечить больных онкологией препаратами российского производства, сообщается на сайте мэра столицы. Отмечается, что в столице организуют новое производство лекарств, которое позволит не зависеть от иностранных поставщиков и обеспечит москвичей новыми рабочими местами. "Недавно правительство Москвы приняло решение о проведении очередного электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов, в том числе по онкологическому и онкогематологическому профилю... Городские власти гарантируют стабильную закупку лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы, в столице будет организовано новое высокотехнологичное производство, которое позволит не зависеть от зарубежных поставщиков и обеспечит жителей новыми рабочими местами", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой. Она добавила, что, как только производство выйдет на полную мощность, офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить современными российскими препаратами пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Отмечается, что ранее правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 миллиарда рублей. "Москва стала первым регионом в России, который досрочно - на три года раньше установленного срока - перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20221220/rosseti-1839923240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Офсетные контракты позволят Москве более чем на 80% обеспечить больных онкологией препаратами российского производства, сообщается на сайте мэра столицы.
Отмечается, что в столице организуют новое производство лекарств, которое позволит не зависеть от иностранных поставщиков и обеспечит москвичей новыми рабочими местами.
"Недавно правительство Москвы приняло решение о проведении очередного электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов, в том числе по онкологическому и онкогематологическому профилю... Городские власти гарантируют стабильную закупку лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы, в столице будет организовано новое высокотехнологичное производство, которое позволит не зависеть от зарубежных поставщиков и обеспечит жителей новыми рабочими местами", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой
.
Она добавила, что, как только производство выйдет на полную мощность, офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить современными российскими препаратами пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.
Отмечается, что ранее правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 миллиарда рублей.
"Москва стала первым регионом в России, который досрочно - на три года раньше установленного срока - перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака", - добавляется в сообщении.