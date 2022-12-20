https://ria.ru/20221220/komplektuyuschie-1840090236.html

МО Британии заявило, что Россия якобы поставит Ирану военные комплектующие

МО Британии заявило, что Россия якобы поставит Ирану военные комплектующие - РИА Новости, 20.12.2022

МО Британии заявило, что Россия якобы поставит Ирану военные комплектующие

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес бездоказательно утверждает, что Россия намерена поставить Ирану комплектующие военного назначения в обмен на якобы... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:33

2022-12-20T18:33

2022-12-20T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

хосейн амир абдоллахиан

россия

украина

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149355/58/1493555853_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_e1a528fe4969dd34b5e028c9865977b8.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес бездоказательно утверждает, что Россия намерена поставить Ирану комплектующие военного назначения в обмен на якобы переданные ей БПЛА. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. "Иран стал одним из основных военных сторонников России. В обмен на поставку более 300 дронов-камикадзе Россия сейчас намерена предоставить Ирану передовые комплектующие военного назначения, подрывающие как безопасность Ближнего Востока, так и международную безопасность", - сказал британский министр, выступая в парламенте с заявлением по ситуации на Украине. Никаких подробностей или доказательств он не привел. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями". Уоллес заявил, что Британия должна "разоблачить" будущую сделку, и пошутил, что как раз только что это и сделал. Он добавил, что Великобритания продолжит оказывать военную поддержку Украине, возобновляя как украинский арсенал, так и британский. Премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев в ноябре заявил, что Украине в этом году была оказана военная помощь в размере более 3 миллиардов фунтов, подтвердил готовность дальше выделять финансирование. Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, западные страны должны осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей в Донбассе и на Украине, где киевский режим использует западное вооружение против мирного населения. Как отмечал посол РФ в Лондоне Андрей Келин, чем дольше Британия будет поставлять Киеву оружие, тем больше страданий это принесет Украине. Он подчеркивал, что поставляемое Великобританией оружие используется "для обстрелов городов и мирного населения на Донбассе и в других районах". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221220/svr-1839888526.html

https://ria.ru/20221122/prichina-1833216016.html

россия

украина

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, хосейн амир абдоллахиан, россия, украина, иран