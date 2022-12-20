https://ria.ru/20221220/kitay-1840116341.html
СМИ: Китай заблокировал запрос ЕС к ВТО по формированию панели арбитров
СМИ: Китай заблокировал запрос ЕС к ВТО по формированию панели арбитров - РИА Новости, 20.12.2022
СМИ: Китай заблокировал запрос ЕС к ВТО по формированию панели арбитров
Китай заблокировал запрос Евросоюза к Всемирной торговой организации (ВТО) сформировать панели арбитров для разрешения споров с КНР, пишет во вторник издание... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T20:46
2022-12-20T20:46
2022-12-20T20:46
китай
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Китай заблокировал запрос Евросоюза к Всемирной торговой организации (ВТО) сформировать панели арбитров для разрешения споров с КНР, пишет во вторник издание South China Morning Post.Издание отмечает, что ЕС снова потребует, чтобы дела были рассмотрены. На этом этапе, как пишет газета, Китай больше не сможет наложить вето, "поскольку государства-члены могут заблокировать такие запросы только один раз". Ранее Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз попросил ВТО сформировать панели арбитров для разрешения двух споров с Китаем, начатых ЕС. В ответ на это министерство коммерции КНР заявило, что Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы. В китайском ведомстве подчеркнули, что Китай всегда осуществлял внешнюю торговлю в соответствии с правилами ВТО, добавив, что китайская сторона сожалеет из-за решения ЕС. Евросоюз ранее начал разбирательства по делам в рамках организации, первый этап которых - двусторонние консультации. Если такие консультации не приводят к разрешению спора, истец может попросить ВТО сформировать панель арбитров организации для его урегулирования. Одно из этих двух дел касается торговых ограничений, которые Китай ввел в декабре 2021 года в отношении литовского экспорта и экспорта ЕС, содержащего литовские компоненты. Второе касается того, что Китай с августа 2020 года препятствует компаниям с патентами на высокие технологии защищать свои права в некитайских судах, в том числе в судах ЕС.
https://ria.ru/20210506/kitay-1731275586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия
Китай, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Еврокомиссия
СМИ: Китай заблокировал запрос ЕС к ВТО по формированию панели арбитров
SCMP: КНР заблокировала запрос ЕС к ВТО о формировании панели арбитров для решения споров
ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости.
Китай заблокировал запрос Евросоюза к Всемирной торговой организации (ВТО) сформировать панели арбитров для разрешения споров с КНР, пишет во вторник издание
South China Morning Post.
"Китай заблокировал усилия Европейского союза по проведению двух слушаний по спорам во Всемирной торговой организации", - пишет издание.
Издание отмечает, что ЕС
снова потребует, чтобы дела были рассмотрены. На этом этапе, как пишет газета, Китай больше не сможет наложить вето, "поскольку государства-члены могут заблокировать такие запросы только один раз".
Ранее Еврокомиссия
сообщила, что Евросоюз попросил ВТО сформировать панели арбитров для разрешения двух споров с Китаем, начатых ЕС.
В ответ на это министерство коммерции КНР заявило, что Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы. В китайском ведомстве подчеркнули, что Китай всегда осуществлял внешнюю торговлю в соответствии с правилами ВТО, добавив, что китайская сторона сожалеет из-за решения ЕС.
Евросоюз ранее начал разбирательства по делам в рамках организации, первый этап которых - двусторонние консультации. Если такие консультации не приводят к разрешению спора, истец может попросить ВТО сформировать панель арбитров организации для его урегулирования.
Одно из этих двух дел касается торговых ограничений, которые Китай ввел в декабре 2021 года в отношении литовского экспорта и экспорта ЕС, содержащего литовские компоненты. Второе касается того, что Китай с августа 2020 года препятствует компаниям с патентами на высокие технологии защищать свои права в некитайских судах, в том числе в судах ЕС.