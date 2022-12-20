https://ria.ru/20221220/kitay-1840116341.html

СМИ: Китай заблокировал запрос ЕС к ВТО по формированию панели арбитров

СМИ: Китай заблокировал запрос ЕС к ВТО по формированию панели арбитров - РИА Новости, 20.12.2022

СМИ: Китай заблокировал запрос ЕС к ВТО по формированию панели арбитров

Китай заблокировал запрос Евросоюза к Всемирной торговой организации (ВТО) сформировать панели арбитров для разрешения споров с КНР, пишет во вторник издание... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T20:46

2022-12-20T20:46

2022-12-20T20:46

китай

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

еврокомиссия

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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Китай заблокировал запрос Евросоюза к Всемирной торговой организации (ВТО) сформировать панели арбитров для разрешения споров с КНР, пишет во вторник издание South China Morning Post.Издание отмечает, что ЕС снова потребует, чтобы дела были рассмотрены. На этом этапе, как пишет газета, Китай больше не сможет наложить вето, "поскольку государства-члены могут заблокировать такие запросы только один раз". Ранее Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз попросил ВТО сформировать панели арбитров для разрешения двух споров с Китаем, начатых ЕС. В ответ на это министерство коммерции КНР заявило, что Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы. В китайском ведомстве подчеркнули, что Китай всегда осуществлял внешнюю торговлю в соответствии с правилами ВТО, добавив, что китайская сторона сожалеет из-за решения ЕС. Евросоюз ранее начал разбирательства по делам в рамках организации, первый этап которых - двусторонние консультации. Если такие консультации не приводят к разрешению спора, истец может попросить ВТО сформировать панель арбитров организации для его урегулирования. Одно из этих двух дел касается торговых ограничений, которые Китай ввел в декабре 2021 года в отношении литовского экспорта и экспорта ЕС, содержащего литовские компоненты. Второе касается того, что Китай с августа 2020 года препятствует компаниям с патентами на высокие технологии защищать свои права в некитайских судах, в том числе в судах ЕС.

https://ria.ru/20210506/kitay-1731275586.html

китай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

китай, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия