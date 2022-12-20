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В Китае опубликованы меры по формированию базовых систем данных - РИА Новости, 20.12.2022
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https://ria.ru/20221220/kitay-1840064625.html
В Китае опубликованы меры по формированию базовых систем данных
В Китае опубликованы меры по формированию базовых систем данных - РИА Новости, 20.12.2022
В Китае опубликованы меры по формированию базовых систем данных
ЦК КПК и Госсовет КНР в понедельник опубликовали документ, в котором детально описываются конкретные меры по формированию базовых систем данных в целях более... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:26
2022-12-20T17:26
россия-китай: главное
китай
чжэцзян
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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". ЦК КПК и Госсовет КНР в понедельник опубликовали документ, в котором детально описываются конкретные меры по формированию базовых систем данных в целях более эффективного использования информационных ресурсов.Как отмечается в документе, системы данных будут включать систему собственности, систему оборота и торговли, систему распределения доходов и систему управления. Они будут сформированы с тем, чтобы справиться с новыми вызовами, связанными с данными как новым типом факторов производства.Представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР указал, что принятие документа, включающего 20 ключевых мер, является "знаковым, всеобъемлющим и стратегически важным событием" в свете дальнейшего углубления реформ и открытости Китая в новую эпоху.По словам чиновника, это позволит в полной мере выявить роль информационных ресурсов, придаст импульс реальной экономике, поспособствует высококачественному развитию, поможет укреплению, улучшению и расширению цифровой экономики. Документ является ответом на технологическую революцию и промышленную трансформацию и создает новые преимущества для страны в международной конкуренции.Принятие документа будет способствовать максимально широкому доступу к выгодам, которые приносит развитие цифровой экономики, будет стимулировать всеобщее процветание, а также повышать эффективность управления информационными ресурсами и модернизировать систему и потенциал государственного управления.Власти КНР намерены поощрять провинцию Чжэцзян (Восточный Китай) и другие регионы, а также отрасли и предприятия, по возможности играть ведущую роль в реализации утвержденных мер.Предполагается постепенно улучшать институциональную среду и внедрять ключевые стандарты в таких основных сферах, как определение прав собственности на данные, оборот и торговля данными.Кроме того, будут предприняты экспериментальные усилия по содействию эффективному обороту и использованию государственных данных, данных предприятий и персональных данных в соответствии с правилами с тем, чтобы стимулировать развитие реальной экономики.
https://ria.ru/20221219/torgovlya-1839744617.html
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китай, чжэцзян
Россия-Китай: Главное, Китай, Чжэцзян
17:26 20.12.2022
 

В Китае опубликованы меры по формированию базовых систем данных

© AFP 2022 / Grag BakerСотрудники работат в офисе, Пекин
Сотрудники работат в офисе, Пекин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / Grag Baker
Сотрудники работат в офисе, Пекин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". ЦК КПК и Госсовет КНР в понедельник опубликовали документ, в котором детально описываются конкретные меры по формированию базовых систем данных в целях более эффективного использования информационных ресурсов.
Как отмечается в документе, системы данных будут включать систему собственности, систему оборота и торговли, систему распределения доходов и систему управления. Они будут сформированы с тем, чтобы справиться с новыми вызовами, связанными с данными как новым типом факторов производства.
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 15:03Россия-Китай: Главное
Объем торговли между Приамурьем и Китаем вырос почти вдвое в текущем году
Представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР указал, что принятие документа, включающего 20 ключевых мер, является "знаковым, всеобъемлющим и стратегически важным событием" в свете дальнейшего углубления реформ и открытости Китая в новую эпоху.
По словам чиновника, это позволит в полной мере выявить роль информационных ресурсов, придаст импульс реальной экономике, поспособствует высококачественному развитию, поможет укреплению, улучшению и расширению цифровой экономики. Документ является ответом на технологическую революцию и промышленную трансформацию и создает новые преимущества для страны в международной конкуренции.
Принятие документа будет способствовать максимально широкому доступу к выгодам, которые приносит развитие цифровой экономики, будет стимулировать всеобщее процветание, а также повышать эффективность управления информационными ресурсами и модернизировать систему и потенциал государственного управления.
Власти КНР намерены поощрять провинцию Чжэцзян (Восточный Китай) и другие регионы, а также отрасли и предприятия, по возможности играть ведущую роль в реализации утвержденных мер.
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В Китае на Центральном совещании намечен экономический план на 2023 год
Предполагается постепенно улучшать институциональную среду и внедрять ключевые стандарты в таких основных сферах, как определение прав собственности на данные, оборот и торговля данными.
Кроме того, будут предприняты экспериментальные усилия по содействию эффективному обороту и использованию государственных данных, данных предприятий и персональных данных в соответствии с правилами с тем, чтобы стимулировать развитие реальной экономики.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЧжэцзян
 
 
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