https://ria.ru/20221220/kitay-1840064625.html

В Китае опубликованы меры по формированию базовых систем данных

В Китае опубликованы меры по формированию базовых систем данных - РИА Новости, 20.12.2022

В Китае опубликованы меры по формированию базовых систем данных

ЦК КПК и Госсовет КНР в понедельник опубликовали документ, в котором детально описываются конкретные меры по формированию базовых систем данных в целях более... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:26

2022-12-20T17:26

2022-12-20T17:26

россия-китай: главное

китай

чжэцзян

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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". ЦК КПК и Госсовет КНР в понедельник опубликовали документ, в котором детально описываются конкретные меры по формированию базовых систем данных в целях более эффективного использования информационных ресурсов.Как отмечается в документе, системы данных будут включать систему собственности, систему оборота и торговли, систему распределения доходов и систему управления. Они будут сформированы с тем, чтобы справиться с новыми вызовами, связанными с данными как новым типом факторов производства.Представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР указал, что принятие документа, включающего 20 ключевых мер, является "знаковым, всеобъемлющим и стратегически важным событием" в свете дальнейшего углубления реформ и открытости Китая в новую эпоху.По словам чиновника, это позволит в полной мере выявить роль информационных ресурсов, придаст импульс реальной экономике, поспособствует высококачественному развитию, поможет укреплению, улучшению и расширению цифровой экономики. Документ является ответом на технологическую революцию и промышленную трансформацию и создает новые преимущества для страны в международной конкуренции.Принятие документа будет способствовать максимально широкому доступу к выгодам, которые приносит развитие цифровой экономики, будет стимулировать всеобщее процветание, а также повышать эффективность управления информационными ресурсами и модернизировать систему и потенциал государственного управления.Власти КНР намерены поощрять провинцию Чжэцзян (Восточный Китай) и другие регионы, а также отрасли и предприятия, по возможности играть ведущую роль в реализации утвержденных мер.Предполагается постепенно улучшать институциональную среду и внедрять ключевые стандарты в таких основных сферах, как определение прав собственности на данные, оборот и торговля данными.Кроме того, будут предприняты экспериментальные усилия по содействию эффективному обороту и использованию государственных данных, данных предприятий и персональных данных в соответствии с правилами с тем, чтобы стимулировать развитие реальной экономики.

https://ria.ru/20221219/torgovlya-1839744617.html

https://ria.ru/20221219/kitay-1839661933.html

китай

чжэцзян

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, чжэцзян