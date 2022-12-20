https://ria.ru/20221220/kitay-1839943769.html

Студенты из РФ едут учиться в КНР после 3 лет пандемии

Студенты из РФ едут учиться в КНР после 3 лет пандемии - РИА Новости, 20.12.2022

Студенты из РФ едут учиться в КНР после 3 лет пандемии

Три года назад, в конце декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части КНР, страна,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:55

2022-12-20T11:55

2022-12-20T11:55

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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Три года назад, в конце декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части КНР, страна, ставшая очагом распространения нового вируса, ввела самые строгие меры борьбы с ним. Закрытые границы, разлученные на годы семьи и, наконец, студенты, вынужденные учиться дистанционно. О том, насколько легко приехать в Китай на учебу сейчас, спустя три года эпидемии, РИА Новости рассказала российская студентка из Барнаула Арина Шарунова, которая прямо сейчас проходит карантин в Пекине.Годы "в сети"С 2020 года, в связи с действующими в Китае антиковидными ограничениями, российские студенты не имели возможности въезда в Китай и проходили обучение дистанционно.В середине декабря 2021 года российские студенты, обучающиеся в различных китайских вузах, рассказывали РИА Новости, что после возвращения в Россию на каникулы в начале 2020 года, они два года не могли попасть в Китай на очное обучение. Заниматься продолжали, но дистанционно. Писали дипломные работы, занимались каратэ по видеосвязи - все это по китайскому времени. При этом вузы КНР продолжали принимать на учебу российских студентов, однако приглашения им по-прежнему не высылали и предлагали учиться виртуально. Многие так же виртуально и закончили свое обучение, в надежде съездить в Китай, чтобы хотя бы получить диплом.В начале декабря 2022 года премьер госсовета страны Ли Кэцян заявил, что Китай готов содействовать возвращению российских студентов на учебу в КНР и создавать благоприятные условия для активизации контактов по линии граждан.В начале сентября этого года Минобрнауки России сообщило, что организовало шесть чартерных авиарейсов, благодаря которым в 2022 году в Китай прибыли около 800 российских студентов, а до конца сентября ожидался вылет еще более 450 россиян.Однако, как рассказывают сами студенты, попасть в Китай все еще не так просто, как это было в далекие допандемийные времена.Дорога на пекинСтудентка экономического факультета Байкальского государственного университета, а ныне учащаяся пекинского Университета внешней экономики и торговли, Арина Шарунова рассказала РИА Новости, что, с момента подачи заявки на обучение по программе в Китае и до приезда в Пекин у нее и ее сокурсницы прошло более полугода."Самая главная проблема с получением визы заключалась в получении бумаг. По какой-то причине наш китайский вуз очень долго не изготавливал, а именно отправлял нам эти документы", - рассказывает Шарунова.По словам девушки, у студентов была возможность отследить, когда документы были изготовлены, но получили их лишь спустя два месяца после того, как все было готово."Мы были готовы ехать в Китай консульским рейсом, которые были в начале сентября и в конце августа, мы очень просили вуз прислать нам эти документы, ведь мы запросили их уже в мае. Но университет прислал документы только ближе к середине сентября", - рассказала студентка.Очередная проблема возникла, когда вуз уже предоставил им необходимые бумаги: вместо оригиналов приглашений, которые требует консульство КНР при подаче документов на визу, ребятам пришли копии."Когда мы звонили в консульство, оно сказало, что визу даст нам только с оригинальными бумагами. Мы обратились с этим к университету, университет сказал, "да, все хорошо". Но где-то примерно через две недели нам приходит уведомление, что в связи с "такой" ситуацией между Россией и третьими странами, Китай боится отправлять в Россию почтой документы, курьерская служба якобы не работает", - рассказала девушка.По ее словам, других пояснений от вуза не последовало, однако консульство "сжалилось" над российскими студентами и выдало им визы на основании копий.После получения визы, рассказывает девушка, все остальное "было легко". ПЦР-тест за 48 часов до вылета, получение кода здоровья, заполнение формы для въезда в КНР.Прием заграничных гостей в пекине"С момента, как ты сел на рейс, тебя за ручку везде ведут, везде проводят, вообще никаких трудностей не было", - рассказывает Шарунова.В Китае Арина впервые и жизни китайского мегаполиса, конечно же, пока что увидеть не успела."Мы пока что находимся в вакууме, видели только аэропорт, все, что мы потрогали - асфальт перед тем, как нас "загружали" в автобус", - рассказывает девушка.Как сообщает корреспондент РИА Новости, проверки в Столичном (Шоуду) аэропорту Пекина много времени не заняли: заполнить форму с личной информацией и целью приезда в специальном автомате, сдать ПЦР-тест, пройти паспортный контроль, найти свой багаж и погрузиться в автобус, который отвезет всех иностранных и китайских пассажиров проходить централизованный карантин, причем о том, куда именно этот автобус тебя привезет, узнаешь лишь по прибытии.Весь путь пассажиров, прибывших из-за границы, сопровождают сотрудники аэропорта, а затем сотрудники карантинного отеля, одетые в защитные комбинезоны, всегда готовые помочь и обработать твои руки или багаж антисептиком.Даже в отеле на каждого гостя есть свой сотрудник, который провожает его до номера и следит, чтобы новые постояльцы имели как можно меньше контактов друг с другом.Карантинные "хоромы""От карантина я ожидала совсем чего-то плохого. В разных WeChat (китайская социальная сеть) группах люди выкладывают какой-то ужас. Но у нас, если честно, тут прямо хоромы. Скорей всего, это здание планируется отдать под какое-то жилищное помещение, судя по розеткам, к которым вообще никто не был готов", - рассказывает Шарунова.Карантинный отель, в который заселили Шарунову и ее сокурсницу, так же, как и остальных пассажиров рейса Москва-Пекин, - это новый жилой комплекс, который, по всей видимости, предназначен для последующей продажи квартир пекинцам. В каждом номере есть гостиная с телевизором, санузел, небольшой кабинет с рабочим столом и балконом, спальня, закрытая на замок кухня и много розеток, которыми не могут пользоваться ни россияне, ни китайцы, которые долгое время прожили не в Китае - все они предназначены для плоских вилок, тогда как у большинства постояльцев зарядные устройства от мобильных телефонов и компьютеров снабжены вилками европейского типа, с круглыми штырьками. Это, как сообщает корреспондент РИА Новости, вызвало настоящую панику в чате постояльцев карантинного центра, которые рисковали остаться без средств связи, не будучи в состоянии подсоединиться к средству питания. Впрочем, вскоре, не без помощи сотрудников отеля, проблему решили.Еще одной причиной настоящих народных волнений в общем чате стал холод. В номерах-квартирах при заселении было примерно 13 градусов тепла, а из отопления - только кондиционер, причем у некоторых он оказался спрятанным в закрытой на замок кухне. Люди жаловались на то, что им приходится проводить все время в пуховиках, так как кондиционер не справляется со своей работой.На вопрос о том, как с холодом справляется сибирячка Арина, девушка ответила: "Первый день было холодно, но через три дня комната нагрелась, и стало даже жарко".Три года пандемииВласти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.Несмотря на то что противоэпидемиологический контроль в Китае до сих пор остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19. В ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены практически ежедневно проходить ПЦР-тестирование. На этом фоне ранее в крупнейших городах Китая – Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане – прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, в то же время иностранные компании призывали власти Китая начать реализацию 20 мер смягчения противоэпидемиологических мер, которые были обнародованы еще 11 ноября, но так и не начали осуществляться. Власти не вступили в прямой диалог с протестующими, однако через несколько дней после протестов во многих городах, включая Пекин, Гуанчжоу и Чжэнчжоу, где расположен крупнейший в мире завод по производству iPhone, объявили о начале реализации мер оптимизации.Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 11 ноября принял ряд мер по ослаблению строгой антиковидной политики. Так, для въезжающих из-за границы сократили период карантина, теперь нужно будет провести пять дней в централизованном карантине и три дня в домашней изоляции.

https://ria.ru/20221216/kitay-1839240346.html

https://ria.ru/20221213/soglasheniya-1838339874.html

https://ria.ru/20221207/kitay-1836849497.html

https://ria.ru/20221216/kitay-1839188031.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, ухань, пекин, воз, ли кэцян, коронавирус covid-19