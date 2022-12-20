https://ria.ru/20221220/kiev-1839935203.html

В Киеве сообщили о задержках в движении электричек

В Киеве сообщили о задержках в движении электричек - РИА Новости, 20.12.2022

В Киеве сообщили о задержках в движении электричек

Киевская электричка работает с задержками на всех станциях, что вызвано сбоями в энергоснабжении, сообщила горадминистрация Киева. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:32

2022-12-20T11:32

2022-12-20T11:32

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Киевская электричка работает с задержками на всех станциях, что вызвано сбоями в энергоснабжении, сообщила горадминистрация Киева. "Кольцевая электричка продолжает движение, но не по графику. Из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического падения напряжения накопился ряд задержек на всем кольце", - говорится в Telegram-канале администрации. Сообщается, что график отклоняется на некоторых станциях до 1 часа 11 минут. Сегодня утром движение поездов по наземному участку метро Киева приостанавливали из-за перепадов напряжения, три станции временно закрыли на вход. Позже движение поездов на всех линиях возобновилось, сообщил мэр города Виталий Кличко. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, киевская область, виталий кличко, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф