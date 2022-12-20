https://ria.ru/20221220/khorvatiya-1840053021.html
Президент Хорватии жестко высказался об Украине
Президент Хорватии жестко высказался об Украине - РИА Новости, 20.12.2022
Президент Хорватии жестко высказался об Украине
Киев пытаются насильно сделать союзником Загреба, процитировала президента Хорватии Зорана Милановича газета Index.hr. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:53
2022-12-20T16:53
2022-12-20T18:01
в мире
зоран миланович
урсула фон дер ляйен
хорватия
украина
евросоюз
еврокомиссия
андрей пленкович
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Киев пытаются насильно сделать союзником Загреба, процитировала президента Хорватии Зорана Милановича газета Index.hr.Так политик прокомментировал инициативу премьер-министра Андрея Пленковича, предложившего обучать украинских военных на территории республики.Кроме того, глава государства раскритиковал поведение лидеров Евросоюза."Они обращаются с нами как со слепоглухими дураками. Я извиняюсь перед слепоглухими людьми, которые были у меня на днях, они не дураки", — высказался хорватский лидер.Миланович добавил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен никто не избирал на эту должность и назвал ее обычным бюрократом.Президент Хорватии ранее выступил против обучения украинских военных, объяснив это рисками для государства. Парламент страны также не поддержал эту инициативу.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В начале декабря министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе занимаются подготовкой кадров. Он отмечал, что тренировочные мероприятия, помимо Америки, проходят на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20221220/ssha-1839913150.html
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в мире, зоран миланович, урсула фон дер ляйен, хорватия, украина, евросоюз, еврокомиссия, андрей пленкович
В мире, Зоран Миланович, Урсула фон дер Ляйен, Хорватия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Андрей Пленкович
16:53 20.12.2022 (обновлено: 18:01 20.12.2022)
Президент Хорватии жестко высказался об Украине
Президент Хорватии Миланович заявил, что Украина не союзник Загреба