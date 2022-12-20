https://ria.ru/20221220/it-spetsialisty-1839963045.html

В Минцифры рассказали о российских IT-специалистах за рубежом

В Минцифры рассказали о российских IT-специалистах за рубежом - РИА Новости, 20.12.2022

В Минцифры рассказали о российских IT-специалистах за рубежом

Около 100 тысяч российских IT-специалистов сейчас находятся за пределами страны, но 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах, заявил... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:58

2022-12-20T12:58

2022-12-20T14:35

россия

максут шадаев

госдума рф

наталья касперская

сергей плуготаренко

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Около 100 тысяч российских IT-специалистов сейчас находятся за пределами страны, но 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Если брать две волны отъезда IT-специалистов, до 10% сотрудников IT-компаний уехало из страны и не вернулось. Многие вернулись, но если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.В марте во время расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что большое число IT-специалистов покинуло Россию в конце февраля - начале марта, выехав в основном в ближнее зарубежье, но многие из них не уволились и в скором времени вернутся в страну. На том же заседании глава российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко отметил, что страну покинуло 50-70 тысяч IT-специалистов, а во вторую волну - в апреле - выедет еще от 70 до 100 тысяч человек.В середине июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил РИА Новости, что большинство уехавших из страны в конце февраля - начале марта IT-специалистов вернулись обратно. Шадаев же в конце ноября отмечал, что, хотя часть российских IT-специалистов уехала из страны, масштаб их отъезда "не такой глобальный" и непоправимого ущерба отрасли он не нанес.Президент Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Также весной в России была запущена программа льготной ипотеки для IT-специалистов по ставке до 5%. После объявленной 21 сентября частичной мобилизации власти РФ сообщили, что призыву не будут подлежать сотрудники IT-компаний с высшим образованием по соотвествующим специальностям, работающие в аккредитованных компаниях.

https://ria.ru/20221214/zapret-1838728427.html

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россия, максут шадаев, госдума рф, наталья касперская, сергей плуготаренко