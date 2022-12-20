https://ria.ru/20221220/inoagenty-1839922188.html
Госдума приняла закон об уточнении норм закона об иноагентах
Госдума приняла закон об уточнении норм закона об иноагентах - РИА Новости, 20.12.2022
Госдума приняла закон об уточнении норм закона об иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон об административной ответственности для всех иноагентов по одной статье КоАП. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:50
2022-12-20T10:50
2022-12-20T10:50
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон об административной ответственности для всех иноагентов по одной статье КоАП. Поправки в КоАП носят уточняющий характер. В статье 19.34 КоАП, например, формулировка первой части "НКО, выполняющие функции иностранного агента", предлагается заменить на более общую - "иностранные агенты", что по замыслу законодателей расширит перечень лиц, на которые будут распространяться нормы о злостном нарушении законодательства об иноагентах. Исключается также ряд отсылочных норм на другие статьи, регулирующие законодательство об иноагентах. Таким образом, предполагается предусмотреть в одной статье 19.34 КоАП составы административных правонарушений, в частности, несоблюдение ограничений в связи со статусом иноагента, осуществление деятельности иноагента без соответствующего статута, распространение материалов без пометки, ранее содержащихся в отдельных статьях Кодекса. Кроме того, увеличивается штраф за распространение информации без пометки о статусе иноагента для руководителей, учредителей и членов организаций. Штрафы составят от 10 до 30 тысяч рублей. Документ 14 сентября внесли в Госдуму члены комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с ее председателем Василием Пискаревым. Как напоминал Пискарев, для иноагентов устанавливается административная, а в случае грубых нарушений требований российского законодательства – и уголовная ответственность за игнорирование ими порядка деятельности иностранных агентов в РФ.
https://ria.ru/20221216/inoagenty-1839316922.html
https://ria.ru/20221215/inoagenty-1838789026.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, иноагенты
Политика, Россия, Госдума РФ, иноагенты
Госдума приняла закон об уточнении норм закона об иноагентах
ГД приняла закон об административной ответственности для иноагентов по одной статье КоАП
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон об административной ответственности для всех иноагентов по одной статье КоАП.
Поправки в КоАП носят уточняющий характер. В статье 19.34 КоАП, например, формулировка первой части "НКО, выполняющие функции иностранного агента", предлагается заменить на более общую - "иностранные агенты", что по замыслу законодателей расширит перечень лиц, на которые будут распространяться нормы о злостном нарушении законодательства об иноагентах.
Исключается также ряд отсылочных норм на другие статьи, регулирующие законодательство об иноагентах. Таким образом, предполагается предусмотреть в одной статье 19.34 КоАП составы административных правонарушений, в частности, несоблюдение ограничений в связи со статусом иноагента, осуществление деятельности иноагента без соответствующего статута, распространение материалов без пометки, ранее содержащихся в отдельных статьях Кодекса.
Кроме того, увеличивается штраф за распространение информации без пометки о статусе иноагента для руководителей, учредителей и членов организаций. Штрафы составят от 10 до 30 тысяч рублей.
Документ 14 сентября внесли в Госдуму члены комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ
во главе с ее председателем Василием Пискаревым
.
Как напоминал Пискарев, для иноагентов устанавливается административная, а в случае грубых нарушений требований российского законодательства – и уголовная ответственность за игнорирование ими порядка деятельности иностранных агентов в РФ.