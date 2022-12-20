https://ria.ru/20221220/inoagenty-1839922188.html

Госдума приняла закон об уточнении норм закона об иноагентах

Госдума приняла закон об уточнении норм закона об иноагентах - РИА Новости, 20.12.2022

Госдума приняла закон об уточнении норм закона об иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон об административной ответственности для всех иноагентов по одной статье КоАП. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:50

2022-12-20T10:50

2022-12-20T10:50

политика

россия

госдума рф

иноагенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон об административной ответственности для всех иноагентов по одной статье КоАП. Поправки в КоАП носят уточняющий характер. В статье 19.34 КоАП, например, формулировка первой части "НКО, выполняющие функции иностранного агента", предлагается заменить на более общую - "иностранные агенты", что по замыслу законодателей расширит перечень лиц, на которые будут распространяться нормы о злостном нарушении законодательства об иноагентах. Исключается также ряд отсылочных норм на другие статьи, регулирующие законодательство об иноагентах. Таким образом, предполагается предусмотреть в одной статье 19.34 КоАП составы административных правонарушений, в частности, несоблюдение ограничений в связи со статусом иноагента, осуществление деятельности иноагента без соответствующего статута, распространение материалов без пометки, ранее содержащихся в отдельных статьях Кодекса. Кроме того, увеличивается штраф за распространение информации без пометки о статусе иноагента для руководителей, учредителей и членов организаций. Штрафы составят от 10 до 30 тысяч рублей. Документ 14 сентября внесли в Госдуму члены комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с ее председателем Василием Пискаревым. Как напоминал Пискарев, для иноагентов устанавливается административная, а в случае грубых нарушений требований российского законодательства – и уголовная ответственность за игнорирование ими порядка деятельности иностранных агентов в РФ.

https://ria.ru/20221216/inoagenty-1839316922.html

https://ria.ru/20221215/inoagenty-1838789026.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, госдума рф, иноагенты