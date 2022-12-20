https://ria.ru/20221220/granatomet-1840032529.html

На Украине наказали генерала из-за взрыва в Польше

На Украине наказали генерала из-за взрыва в Польше - РИА Новости, 20.12.2022

На Украине наказали генерала из-за взрыва в Польше

Замначальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бондаря отстранили от должности за подаренный шефу польской полиции заряженный... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:15

2022-12-20T16:15

2022-12-20T16:48

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ВАРШАВА, 20 дек — РИА Новости. Замначальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бондаря отстранили от должности за подаренный шефу польской полиции заряженный гранатомет, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. По словам Каминьского, из-за случившегося на Украине возбудили уголовное дело. Несколько дней назад в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, полученный им во время визита в соседнюю страну. Пострадали два человека, в том числе сам генерал. Позже оказалось, что инцидент произошел из-за выстрела из гранатомета. По словам Шимчика, он думал, что на Украине ему подарили на память два использованных тубуса от гранатомета. Он добавил, что сувениры на Украине вручают довольно часто. Как сообщила в пятницу Gazeta Wyborcza, Шимчика уже выписали из госпиталя, теперь он должен "объясниться" перед прокуратурой.Расследованием происшествия занялись польские спецслужбы.

https://ria.ru/20221216/podarok-1839241190.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/polsha-1838997763.html

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в мире, мариуш каминьский, украина, польша