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На Украине наказали генерала из-за взрыва в Польше - РИА Новости, 20.12.2022
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На Украине наказали генерала из-за взрыва в Польше
На Украине наказали генерала из-за взрыва в Польше - РИА Новости, 20.12.2022
На Украине наказали генерала из-за взрыва в Польше
Замначальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бондаря отстранили от должности за подаренный шефу польской полиции заряженный... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:15
2022-12-20T16:48
в мире
мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 20 дек — РИА Новости. Замначальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бондаря отстранили от должности за подаренный шефу польской полиции заряженный гранатомет, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. По словам Каминьского, из-за случившегося на Украине возбудили уголовное дело. Несколько дней назад в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, полученный им во время визита в соседнюю страну. Пострадали два человека, в том числе сам генерал. Позже оказалось, что инцидент произошел из-за выстрела из гранатомета. По словам Шимчика, он думал, что на Украине ему подарили на память два использованных тубуса от гранатомета. Он добавил, что сувениры на Украине вручают довольно часто. Как сообщила в пятницу Gazeta Wyborcza, Шимчика уже выписали из госпиталя, теперь он должен "объясниться" перед прокуратурой.Расследованием происшествия занялись польские спецслужбы.
https://ria.ru/20221216/podarok-1839241190.html
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в мире, мариуш каминьский, украина, польша
В мире, Мариуш Каминьский, Украина, Польша
16:15 20.12.2022 (обновлено: 16:48 20.12.2022)
 
На Украине наказали генерала из-за взрыва в Польше

На Украине отстранили от должности генерала, подарившего шефу польской полиции гранатомет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице в Варшаве
Сотрудники полиции на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции на улице в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 дек — РИА Новости. Замначальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бондаря отстранили от должности за подаренный шефу польской полиции заряженный гранатомет, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
"Я получил информацию, что ответственный за передачу подарка коменданту польской полиции генералу Ярославу Шимчику заместитель начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь был отстранен от должности", — написал он в Twitter.
По словам Каминьского, из-за случившегося на Украине возбудили уголовное дело.
Несколько дней назад в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, полученный им во время визита в соседнюю страну. Пострадали два человека, в том числе сам генерал. Позже оказалось, что инцидент произошел из-за выстрела из гранатомета.
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По словам Шимчика, он думал, что на Украине ему подарили на память два использованных тубуса от гранатомета. Он добавил, что сувениры на Украине вручают довольно часто.
Как сообщила в пятницу Gazeta Wyborcza, Шимчика уже выписали из госпиталя, теперь он должен "объясниться" перед прокуратурой.
Расследованием происшествия занялись польские спецслужбы.
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