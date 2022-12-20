22:09 20.12.2022 (обновлено: 22:18 20.12.2022)
Пентагон не увидел признаков присоединения Минска к спецоперации на Украине
Райдер: Пентагон не увидел признаков присоединения Белоруссии к спецоперации на Украине
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. США не видят признаков того, что Белоруссия готовится принять участие в специальной военной операции РФ на Украине, заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"У нас нет никакой информации, которая позволила бы предположить наличие какой-либо трансграничной активности (войск) Белоруссии на Украине в настоящее время или в будущем", - сказал Райдер на брифинге, отвечая на вопрос о том, как в Вашингтоне рассматривают состоявшийся визит президента России Владимира Путина в Белоруссию.
Накануне, в день визита Путина в Минск, госдепартамент предупредил о возможности дополнительных санкций в случае расширения поддержки российской операции со стороны Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.