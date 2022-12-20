https://ria.ru/20221220/gotovnost-1840125361.html

Пентагон не увидел признаков присоединения Минска к спецоперации на Украине

Пентагон не увидел признаков присоединения Минска к спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.12.2022

Пентагон не увидел признаков присоединения Минска к спецоперации на Украине

США не видят признаков того, что Белоруссия готовится принять участие в специальной военной операции РФ на Украине, заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T22:09

2022-12-20T22:09

2022-12-20T22:18

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

патрик райдер

белоруссия

россия

украина

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. США не видят признаков того, что Белоруссия готовится принять участие в специальной военной операции РФ на Украине, заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Накануне, в день визита Путина в Минск, госдепартамент предупредил о возможности дополнительных санкций в случае расширения поддержки российской операции со стороны Белоруссии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1840028408.html

белоруссия

россия

украина

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в мире, владимир путин, патрик райдер, белоруссия, россия, украина, министерство обороны сша