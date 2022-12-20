https://ria.ru/20221220/gotovnost-1840002731.html

Передача Киеву оружия ослабила готовность ВС США к конфликту, пишут СМИ

Передача Киеву оружия ослабила готовность ВС США к конфликту, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2022

Передача Киеву оружия ослабила готовность ВС США к конфликту, пишут СМИ

Передача Украине многомиллиардной военной помощи истощила запасы США и ослабила готовность американской армии к вооруженному конфликту, пишет газета Wall Street РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:49

2022-12-20T14:49

2022-12-20T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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нато

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Передача Украине многомиллиардной военной помощи истощила запасы США и ослабила готовность американской армии к вооруженному конфликту, пишет газета Wall Street Journal. "С февраля Вашингтон направил Киеву военную помощь на сумму более 19 миллиардов долларов, в том числе тысячи ракет большой дальности и миллионы снарядов из собственных запасов Пентагона. Это помогло украинцам отбиваться от русских, но они также истощили американские запасы и ослабили готовность наших вооруженных сил к войне", - говорится в материале издания. Как отмечается, конфликт на Украине подчеркнул масштабы иностранных обязательств США и нынешние ограничения промышленности. Ранее газета Financial Times писала, что среди стран Запада, поддерживающих Украину, растет беспокойство по поводу необходимости наращивать производство боеприпасов на фоне истощения запасов, в том числе, чтобы продемонстрировать конкурирующим странам, включая Китай, способность производить достаточно оружия, чтобы обороняться. Посол Польши при НАТО Томаш Шатковский ранее заявлял, что склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект

https://ria.ru/20221217/kissindzher-1839298905.html

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украина

россия

киев

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, нато, вооруженные силы сша, министерство обороны сша