14:49 20.12.2022 (обновлено: 15:13 20.12.2022)
Передача Киеву оружия ослабила готовность ВС США к конфликту, пишут СМИ
Wall Street Journal: передача Киеву оружия ослабила готовность ВС США к военному конфликту
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Передача Украине многомиллиардной военной помощи истощила запасы США и ослабила готовность американской армии к вооруженному конфликту, пишет газета Wall Street Journal.
"С февраля Вашингтон направил Киеву военную помощь на сумму более 19 миллиардов долларов, в том числе тысячи ракет большой дальности и миллионы снарядов из собственных запасов Пентагона. Это помогло украинцам отбиваться от русских, но они также истощили американские запасы и ослабили готовность наших вооруженных сил к войне", - говорится в материале издания.
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Как отмечается, конфликт на Украине подчеркнул масштабы иностранных обязательств США и нынешние ограничения промышленности.
Ранее газета Financial Times писала, что среди стран Запада, поддерживающих Украину, растет беспокойство по поводу необходимости наращивать производство боеприпасов на фоне истощения запасов, в том числе, чтобы продемонстрировать конкурирующим странам, включая Китай, способность производить достаточно оружия, чтобы обороняться.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект
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