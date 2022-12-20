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Госдеп пригрозил усилить давление на Белоруссию за поддержку СВО

Госдеп пригрозил усилить давление на Белоруссию за поддержку СВО - РИА Новости, 20.12.2022

Госдеп пригрозил усилить давление на Белоруссию за поддержку СВО

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США могут усилить давление на Белоруссию, если та будет расширять поддержку российской... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T00:52

2022-12-20T00:52

2022-12-20T00:55

владимир путин

нед прайс

александр лукашенко

белоруссия

россия

сша

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США могут усилить давление на Белоруссию, если та будет расширять поддержку российской специальной операции, отметив, что белорусские власти якобы отказались от суверенитета, разрешив развертывание российских войск, хотя сами США дислоцируют свои войска и размещают базы во многих странах. Прайс также назвал "верхом иронии" слова президента РФ Владимира Путина о незаинтересованности в поглощении какой-либо страны. На пресс-конференции во время визита в Минск Путин сказал, что у РФ нет заинтересованности кого-либо поглощать, в этом нет целесообразности. США сейчас дислоцируют войска и размещают базы в разных частях мира, в том числе в таких странах, как Япония, Германия, Южная Корея, Австралия. Ранее начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич отмечал, что развертывание белорусско-российской региональной группировки войск на белорусской территории является элементом стратегического сдерживания оппонентов и способствует безопасности страны республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221219/ucheniya-1839855017.html

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владимир путин, нед прайс, александр лукашенко, белоруссия, россия, сша, государственный департамент сша