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Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/gorlovka-1840011845.html
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР
Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:14
2022-12-20T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
иван приходько
денис пушилин
горловка
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько. "Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки). Повреждены хозпостройки. Без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале. На прошлой неделе украинские войска уже подвергали обстрелу Мичуринскую исправительную колонию в Горловке. Получили повреждения общежитие, почта и кровля колонии. В июле штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли более 50 человек. Глава ДНР Денис Пушилин позднее заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела), начали давать показания. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
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в мире, жкх, иван приходько, денис пушилин, горловка, россия, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Иван Приходько, Денис Пушилин, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, Стирол
15:14 20.12.2022
 
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР

Мэр Приходько: ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР, раненых нет

© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки). Повреждены хозпостройки. Без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 14:26Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
На прошлой неделе украинские войска уже подвергали обстрелу Мичуринскую исправительную колонию в Горловке. Получили повреждения общежитие, почта и кровля колонии.
В июле штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли более 50 человек. Глава ДНР Денис Пушилин позднее заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела), начали давать показания.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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19 декабря, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХИван ПриходькоДенис ПушилинГорловкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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