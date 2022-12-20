https://ria.ru/20221220/gorlovka-1840011845.html

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР

Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:14

2022-12-20T15:14

2022-12-20T15:14

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

иван приходько

денис пушилин

горловка

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько. "Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки). Повреждены хозпостройки. Без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале. На прошлой неделе украинские войска уже подвергали обстрелу Мичуринскую исправительную колонию в Горловке. Получили повреждения общежитие, почта и кровля колонии. В июле штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли более 50 человек. Глава ДНР Денис Пушилин позднее заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела), начали давать показания. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221220/obstrel-1839993584.html

горловка

россия

донецкая народная республика

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в мире, жкх, иван приходько, денис пушилин, горловка, россия, донецкая народная республика, стирол