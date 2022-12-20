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В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ поврежден детский сад - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/gorlovka-1839891558.html
В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ поврежден детский сад
В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ поврежден детский сад - РИА Новости, 20.12.2022
В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ поврежден детский сад
В результате обстрела со стороны украинских войск повреждено здание детского сада в поселке шахты имени Изотова, заявил мэр Горловки в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T07:13
2022-12-20T07:31
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск повреждено здание детского сада в поселке шахты имени Изотова, заявил мэр Горловки в ДНР Иван Приходько."Вследствие обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы разрушения детского сада № 51, расположенного по улице Переяславская (поселок шахты имени Н. А. Изотова)", - написал он в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстрелах Горловки снарядами калибром 152 миллиметра.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221220/obstrel-1839874655.html
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горловка
Специальная военная операция на Украине, Горловка
07:13 20.12.2022 (обновлено: 07:31 20.12.2022)
 
В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ поврежден детский сад

Украинские войска обстреляли детский сад в поселке шахты имени Изотова

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск повреждено здание детского сада в поселке шахты имени Изотова, заявил мэр Горловки в ДНР Иван Приходько.
"Вследствие обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы разрушения детского сада № 51, расположенного по улице Переяславская (поселок шахты имени Н. А. Изотова)", - написал он в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстрелах Горловки снарядами калибром 152 миллиметра.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Вчера, 00:02Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловка
 
 
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