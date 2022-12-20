https://ria.ru/20221220/gorlovka-1839891558.html
В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ поврежден детский сад
В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ поврежден детский сад - РИА Новости, 20.12.2022
В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ поврежден детский сад
В результате обстрела со стороны украинских войск повреждено здание детского сада в поселке шахты имени Изотова, заявил мэр Горловки в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T07:13
2022-12-20T07:13
2022-12-20T07:31
специальная военная операция на украине
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752279348_0:178:3072:1906_1920x0_80_0_0_0891d00370ad6f587bbcae9f111a1a3b.jpg
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск повреждено здание детского сада в поселке шахты имени Изотова, заявил мэр Горловки в ДНР Иван Приходько."Вследствие обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы разрушения детского сада № 51, расположенного по улице Переяславская (поселок шахты имени Н. А. Изотова)", - написал он в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстрелах Горловки снарядами калибром 152 миллиметра.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221220/obstrel-1839874655.html
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752279348_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_742f022e7064d503aa8ec6b352686e21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка
Специальная военная операция на Украине, Горловка
07:13 20.12.2022 (обновлено: 07:31 20.12.2022)
В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ поврежден детский сад
Украинские войска обстреляли детский сад в поселке шахты имени Изотова