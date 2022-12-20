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В СВР рассказали, как США спонсировали гитлеровский режим - РИА Новости, 20.12.2022
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В СВР рассказали, как США спонсировали гитлеровский режим
В СВР рассказали, как США спонсировали гитлеровский режим - РИА Новости, 20.12.2022
В СВР рассказали, как США спонсировали гитлеровский режим
Американские политические и финансовые круги в преддверии Второй мировой войны втайне помогали накачивать гитлеровский режим миллиардными суммами и боялись, что РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T04:28
2022-12-20T04:32
россия
сша
ссср
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американские политические и финансовые круги в преддверии Второй мировой войны втайне помогали накачивать гитлеровский режим миллиардными суммами и боялись, что подробности об этом выйдут наружу, свидетельствуют обнародованные рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России. Во вторник отмечается 102-я годовщина со дня создания отечественной внешней разведки. На сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента РФ в разделе "Вторая мировая война в архивных документах" опубликованы материалы из архива СВР, относящиеся, в том числе, к довоенному периоду. Среди них - выдержка из агентурного материала 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (внешняя разведка) "об участии государственных деятелей США и Великобритании в финансовых операциях в пользу нацистской Германии". Как отмечалось в документе, советская внешняя разведка получила 24 июля 1939 года от своего неназванного источника информацию о попытках американской стороны скрыть подготовку выдачи англо-американцами крупного займа гитлеровцам. Согласно документу, "во всех американских газетах было напечатано сообщение о беседе сэра Роберта Хадсона с германским экономическим советником Вольхатом по вопросу о предоставлении Англией пятимиллиардного займа Германии". Хадсон в то время был министром внешней торговли Великобритании. Хадсон находился в тесной связи с Гербертом Гувером, бывшим в 1929-1933 годах президентом США от Республиканской партии, и Гувер был "прямо и непосредственно замешан и заинтересован" в британо-германской сделке, отмечалось в агентурном материале. Уолл-стрит (Wall Street) - название одной небольшой улицы в Нью-Йорке в нижней части Манхеттэна. Там расположен один из ведущих финансовых центров мира. Согласно документу, после тех публикаций в американской прессе были приняты "срочные меры" по изъятию переписки англичан и американцев, касавшейся подготовки выдачи займа Третьему рейху. Три папки с этими письмами забрал Фрэнсис Уайт – "бывший крупный дипломат во время президентства Гувера, а в настоящем очень влиятельный финансовый делец и финансовый советник Гувера". По информации советской внешней разведки, экс-президент США тогда особенно боялся, что его имя в связи с подготовкой выдачи займа может просочиться в печать, "потому что это вызвало бы политический скандал для Гувера и Республиканской партии". Американская сторона предостерегала Хадсона от разглашения имен и требовала "величайшей секретности" в отношении "лондонского имущества". "Имущество мы понимаем как завуалирование вопроса о займовой сделке", - отмечали советские разведчики. Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
https://ria.ru/20221220/sssr-1839881618.html
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россия, сша, ссср, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, США, СССР, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
04:28 20.12.2022 (обновлено: 04:32 20.12.2022)
 
В СВР рассказали, как США спонсировали гитлеровский режим

СВР: власти США втайне накачивали гитлеровский режим миллиардными суммами

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАдольф Гитлер на совещании генерального штаба в 1940 году
Адольф Гитлер на совещании генерального штаба в 1940 году - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости
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Адольф Гитлер на совещании генерального штаба в 1940 году. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американские политические и финансовые круги в преддверии Второй мировой войны втайне помогали накачивать гитлеровский режим миллиардными суммами и боялись, что подробности об этом выйдут наружу, свидетельствуют обнародованные рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России.
Во вторник отмечается 102-я годовщина со дня создания отечественной внешней разведки. На сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента РФ в разделе "Вторая мировая война в архивных документах" опубликованы материалы из архива СВР, относящиеся, в том числе, к довоенному периоду.
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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В СВР рассказали о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году
Среди них - выдержка из агентурного материала 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (внешняя разведка) "об участии государственных деятелей США и Великобритании в финансовых операциях в пользу нацистской Германии".
Как отмечалось в документе, советская внешняя разведка получила 24 июля 1939 года от своего неназванного источника информацию о попытках американской стороны скрыть подготовку выдачи англо-американцами крупного займа гитлеровцам.
Согласно документу, "во всех американских газетах было напечатано сообщение о беседе сэра Роберта Хадсона с германским экономическим советником Вольхатом по вопросу о предоставлении Англией пятимиллиардного займа Германии". Хадсон в то время был министром внешней торговли Великобритании.
Хадсон находился в тесной связи с Гербертом Гувером, бывшим в 1929-1933 годах президентом США от Республиканской партии, и Гувер был "прямо и непосредственно замешан и заинтересован" в британо-германской сделке, отмечалось в агентурном материале.
"Одновременно в газетах также промелькнуло сообщение о том, что, так как Англия одна поднять такого займа не сможет, то предполагалась помощь здешних финансовых дельцов Уолл-стрита", - говорилось в документе. Подчеркивалось, что, в частности, Гувер мог бы оказать "существенную поддержку реализации переговоров Хадсона с немцами", и что на него "в вопросах американской внешней и внутренней политики Уолл-стрит делает основную ставку".
Уолл-стрит (Wall Street) - название одной небольшой улицы в Нью-Йорке в нижней части Манхеттэна. Там расположен один из ведущих финансовых центров мира.
Согласно документу, после тех публикаций в американской прессе были приняты "срочные меры" по изъятию переписки англичан и американцев, касавшейся подготовки выдачи займа Третьему рейху. Три папки с этими письмами забрал Фрэнсис Уайт – "бывший крупный дипломат во время президентства Гувера, а в настоящем очень влиятельный финансовый делец и финансовый советник Гувера".
По информации советской внешней разведки, экс-президент США тогда особенно боялся, что его имя в связи с подготовкой выдачи займа может просочиться в печать, "потому что это вызвало бы политический скандал для Гувера и Республиканской партии". Американская сторона предостерегала Хадсона от разглашения имен и требовала "величайшей секретности" в отношении "лондонского имущества". "Имущество мы понимаем как завуалирование вопроса о займовой сделке", - отмечали советские разведчики.
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
Советская армия - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 03:3075 лет Великой Победы
СВР рассекретила донесения разведки из Германии в 1941 году
 
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