https://ria.ru/20221220/gitler-1839885371.html

В СВР рассказали, как США спонсировали гитлеровский режим

В СВР рассказали, как США спонсировали гитлеровский режим - РИА Новости, 20.12.2022

В СВР рассказали, как США спонсировали гитлеровский режим

Американские политические и финансовые круги в преддверии Второй мировой войны втайне помогали накачивать гитлеровский режим миллиардными суммами и боялись, что РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T04:28

2022-12-20T04:28

2022-12-20T04:32

россия

сша

ссср

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146373/93/1463739378_0:185:2993:1869_1920x0_80_0_0_ed2fcdd9502db303c5284f35ed665146.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американские политические и финансовые круги в преддверии Второй мировой войны втайне помогали накачивать гитлеровский режим миллиардными суммами и боялись, что подробности об этом выйдут наружу, свидетельствуют обнародованные рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России. Во вторник отмечается 102-я годовщина со дня создания отечественной внешней разведки. На сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента РФ в разделе "Вторая мировая война в архивных документах" опубликованы материалы из архива СВР, относящиеся, в том числе, к довоенному периоду. Среди них - выдержка из агентурного материала 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (внешняя разведка) "об участии государственных деятелей США и Великобритании в финансовых операциях в пользу нацистской Германии". Как отмечалось в документе, советская внешняя разведка получила 24 июля 1939 года от своего неназванного источника информацию о попытках американской стороны скрыть подготовку выдачи англо-американцами крупного займа гитлеровцам. Согласно документу, "во всех американских газетах было напечатано сообщение о беседе сэра Роберта Хадсона с германским экономическим советником Вольхатом по вопросу о предоставлении Англией пятимиллиардного займа Германии". Хадсон в то время был министром внешней торговли Великобритании. Хадсон находился в тесной связи с Гербертом Гувером, бывшим в 1929-1933 годах президентом США от Республиканской партии, и Гувер был "прямо и непосредственно замешан и заинтересован" в британо-германской сделке, отмечалось в агентурном материале. Уолл-стрит (Wall Street) - название одной небольшой улицы в Нью-Йорке в нижней части Манхеттэна. Там расположен один из ведущих финансовых центров мира. Согласно документу, после тех публикаций в американской прессе были приняты "срочные меры" по изъятию переписки англичан и американцев, касавшейся подготовки выдачи займа Третьему рейху. Три папки с этими письмами забрал Фрэнсис Уайт – "бывший крупный дипломат во время президентства Гувера, а в настоящем очень влиятельный финансовый делец и финансовый советник Гувера". По информации советской внешней разведки, экс-президент США тогда особенно боялся, что его имя в связи с подготовкой выдачи займа может просочиться в печать, "потому что это вызвало бы политический скандал для Гувера и Республиканской партии". Американская сторона предостерегала Хадсона от разглашения имен и требовала "величайшей секретности" в отношении "лондонского имущества". "Имущество мы понимаем как завуалирование вопроса о займовой сделке", - отмечали советские разведчики. Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

https://ria.ru/20221220/sssr-1839881618.html

https://ria.ru/20201218/voyna-1589824140.html

россия

сша

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, ссср, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)