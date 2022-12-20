https://ria.ru/20221220/germaniya-1839880051.html
Германии предрекли превращение в "государство нищих"
Германии предрекли превращение в "государство нищих" - РИА Новости, 20.12.2022
Германии предрекли превращение в "государство нищих"
Германия находится на пути к превращению в "государство нищих", с таким предупреждением в интервью журналу Focus выступил немецкий социолог Ульрих Шнайдер. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T01:36
2022-12-20T01:36
2022-12-20T01:36
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Германия находится на пути к превращению в "государство нищих", с таким предупреждением в интервью журналу Focus выступил немецкий социолог Ульрих Шнайдер.Стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят "развалом" общества, что может иметь драматические последствия для ФРГ, отметил он. "Резкое повышение стоимости жизни привело к росту бедности в Германии. Люди, которые так или иначе бедны, стали еще беднее, их покупательская способность еще уменьшилась, они больше не знают, как им в финансовом отношении прожить месяц", - предупредил социолог.Он указал, что трудности начинают испытывать и представители среднего класса. "Резервов нет. Неисправная стиральная машина или необходимый ремонт автомобиля быстро превращаются в катастрофу", - пояснил Шнайдер. По его словам, у тех, кто еще "держится на плаву", беспокойство из-за кризиса постепенно перерастает в "настоящий страх", при этом у многих бедных страх переходит в "чистое отчаяние"."Германия на протяжении многих десятилетий была современным социальным государством. Мы не должны допустить, чтобы оно незаметно превратилось в государство нищих, потому что мы не даем бедным то, в чем они нуждаются", - подчеркнул специалист.При этом он раскритиковал немецкое коалиционное правительство, обвинив его в том, что люди со средним и высоким доходом выигрывают от мер поддержки, в то время как беднейшие слои населения "брошены в беде".Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, германия, россия, европа
В мире, Германия, Россия, Европа
Германии предрекли превращение в "государство нищих"
Социолог Шнайдер: Германия из-за кризиса рискует превратиться в "государство нищих"
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости.
Германия находится на пути к превращению в "государство нищих", с таким предупреждением в интервью журналу Focus выступил
немецкий социолог Ульрих Шнайдер.
Стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят "развалом" общества, что может иметь драматические последствия для ФРГ, отметил он. "Резкое повышение стоимости жизни привело к росту бедности в Германии. Люди, которые так или иначе бедны, стали еще беднее, их покупательская способность еще уменьшилась, они больше не знают, как им в финансовом отношении прожить месяц", - предупредил социолог.
Он указал, что трудности начинают испытывать и представители среднего класса. "Резервов нет. Неисправная стиральная машина или необходимый ремонт автомобиля быстро превращаются в катастрофу", - пояснил Шнайдер. По его словам, у тех, кто еще "держится на плаву", беспокойство из-за кризиса постепенно перерастает в "настоящий страх", при этом у многих бедных страх переходит в "чистое отчаяние".
"Германия на протяжении многих десятилетий была современным социальным государством. Мы не должны допустить, чтобы оно незаметно превратилось в государство нищих, потому что мы не даем бедным то, в чем они нуждаются", - подчеркнул специалист.
При этом он раскритиковал немецкое коалиционное правительство, обвинив его в том, что люди со средним и высоким доходом выигрывают от мер поддержки, в то время как беднейшие слои населения "брошены в беде".
Запад усилил санкционное давление на Россию
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назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.