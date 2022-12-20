https://ria.ru/20221220/gazprom-1840131277.html

В "Газпроме" рассказали о планах газификации в 2022 году

В "Газпроме" рассказали о планах газификации в 2022 году - РИА Новости, 20.12.2022

В "Газпроме" рассказали о планах газификации в 2022 году

"Газпром" планирует в 2022 году газифицировать свыше 450 населенных пунктов, что на четверть больше первоначального плана, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T23:12

2022-12-20T23:12

2022-12-20T23:12

экономика

жкх

камчатский край

тюменская область

республика карелия

газпром

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Газпром" планирует в 2022 году газифицировать свыше 450 населенных пунктов, что на четверть больше первоначального плана, сообщает пресс-служба компании. "С начала этого года "Газпром" построил газопроводы-отводы с газораспределительными станциями (ГРС) в Ивановской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Тюменской областях, Республиках Карелия и Марий-Эл. В российских регионах компания планирует завершить сооружение около 200 межпоселковых газопроводов. В результате доступ к сетевому газу получат потребители более чем 450 населенных пунктов, преимущественно сельских. Это примерно на четверть больше, чем планировалось первоначально", - говорится в сообщении. По предварительным данным, "Газпром" перевыполнит план работ по строительству газораспределительной инфраструктуры в 2022 году. Информацию о развитии газоснабжения и газификации субъектов РФ рассмотрел совет директоров компании. Отдельное внимание было уделено Красноярскому и Камчатскому краям. На сегодняшний день "Газпром" завершил корректировку генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края. Также компания проанализировала варианты организации сетевого газоснабжения центральных и южных районов региона. В Камчатском крае завершается строительство линейной части газопровода-отвода с ГРС к поселку Раздольному в Елизовском районе. Межпоселковый газопровод от ГРС к населенному пункту построен. Идет проектирование газопроводов для подачи газа еще в шесть поселков района - Двуречье, Красный, Нагорный, Новый, Пионерский и Светлый. В стадии проектирования - межпоселковый газопровод к котельным Вилючинского городского округа.

https://ria.ru/20221220/gazprom-1840117463.html

камчатский край

тюменская область

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, камчатский край, тюменская область, республика карелия, газпром