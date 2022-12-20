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В "Газпроме" рассказали о планах газификации в 2022 году - РИА Новости, 20.12.2022
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В "Газпроме" рассказали о планах газификации в 2022 году
В "Газпроме" рассказали о планах газификации в 2022 году - РИА Новости, 20.12.2022
В "Газпроме" рассказали о планах газификации в 2022 году
"Газпром" планирует в 2022 году газифицировать свыше 450 населенных пунктов, что на четверть больше первоначального плана, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:12
2022-12-20T23:12
экономика
жкх
камчатский край
тюменская область
республика карелия
газпром
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Газпром" планирует в 2022 году газифицировать свыше 450 населенных пунктов, что на четверть больше первоначального плана, сообщает пресс-служба компании. "С начала этого года "Газпром" построил газопроводы-отводы с газораспределительными станциями (ГРС) в Ивановской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Тюменской областях, Республиках Карелия и Марий-Эл. В российских регионах компания планирует завершить сооружение около 200 межпоселковых газопроводов. В результате доступ к сетевому газу получат потребители более чем 450 населенных пунктов, преимущественно сельских. Это примерно на четверть больше, чем планировалось первоначально", - говорится в сообщении. По предварительным данным, "Газпром" перевыполнит план работ по строительству газораспределительной инфраструктуры в 2022 году. Информацию о развитии газоснабжения и газификации субъектов РФ рассмотрел совет директоров компании. Отдельное внимание было уделено Красноярскому и Камчатскому краям. На сегодняшний день "Газпром" завершил корректировку генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края. Также компания проанализировала варианты организации сетевого газоснабжения центральных и южных районов региона. В Камчатском крае завершается строительство линейной части газопровода-отвода с ГРС к поселку Раздольному в Елизовском районе. Межпоселковый газопровод от ГРС к населенному пункту построен. Идет проектирование газопроводов для подачи газа еще в шесть поселков района - Двуречье, Красный, Нагорный, Новый, Пионерский и Светлый. В стадии проектирования - межпоселковый газопровод к котельным Вилючинского городского округа.
https://ria.ru/20221220/gazprom-1840117463.html
камчатский край
тюменская область
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экономика, жкх, камчатский край, тюменская область, республика карелия, газпром
Экономика, ЖКХ, Камчатский край, Тюменская область, Республика Карелия, Газпром
23:12 20.12.2022
 
В "Газпроме" рассказали о планах газификации в 2022 году

"Газпром" планирует газифицировать свыше 450 населенных пунктов в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Газпром" планирует в 2022 году газифицировать свыше 450 населенных пунктов, что на четверть больше первоначального плана, сообщает пресс-служба компании.
"С начала этого года "Газпром" построил газопроводы-отводы с газораспределительными станциями (ГРС) в Ивановской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Тюменской областях, Республиках Карелия и Марий-Эл. В российских регионах компания планирует завершить сооружение около 200 межпоселковых газопроводов. В результате доступ к сетевому газу получат потребители более чем 450 населенных пунктов, преимущественно сельских. Это примерно на четверть больше, чем планировалось первоначально", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, "Газпром" перевыполнит план работ по строительству газораспределительной инфраструктуры в 2022 году.
Информацию о развитии газоснабжения и газификации субъектов РФ рассмотрел совет директоров компании. Отдельное внимание было уделено Красноярскому и Камчатскому краям.
На сегодняшний день "Газпром" завершил корректировку генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края. Также компания проанализировала варианты организации сетевого газоснабжения центральных и южных районов региона.
В Камчатском крае завершается строительство линейной части газопровода-отвода с ГРС к поселку Раздольному в Елизовском районе. Межпоселковый газопровод от ГРС к населенному пункту построен. Идет проектирование газопроводов для подачи газа еще в шесть поселков района - Двуречье, Красный, Нагорный, Новый, Пионерский и Светлый. В стадии проектирования - межпоселковый газопровод к котельным Вилючинского городского округа.
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