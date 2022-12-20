В "Газпроме" рассказали о планах газификации в 2022 году
"Газпром" планирует газифицировать свыше 450 населенных пунктов в 2022 году
Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Газпром" планирует в 2022 году газифицировать свыше 450 населенных пунктов, что на четверть больше первоначального плана, сообщает пресс-служба компании.
"С начала этого года "Газпром" построил газопроводы-отводы с газораспределительными станциями (ГРС) в Ивановской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Тюменской областях, Республиках Карелия и Марий-Эл. В российских регионах компания планирует завершить сооружение около 200 межпоселковых газопроводов. В результате доступ к сетевому газу получат потребители более чем 450 населенных пунктов, преимущественно сельских. Это примерно на четверть больше, чем планировалось первоначально", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, "Газпром" перевыполнит план работ по строительству газораспределительной инфраструктуры в 2022 году.
Информацию о развитии газоснабжения и газификации субъектов РФ рассмотрел совет директоров компании. Отдельное внимание было уделено Красноярскому и Камчатскому краям.
На сегодняшний день "Газпром" завершил корректировку генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края. Также компания проанализировала варианты организации сетевого газоснабжения центральных и южных районов региона.
В Камчатском крае завершается строительство линейной части газопровода-отвода с ГРС к поселку Раздольному в Елизовском районе. Межпоселковый газопровод от ГРС к населенному пункту построен. Идет проектирование газопроводов для подачи газа еще в шесть поселков района - Двуречье, Красный, Нагорный, Новый, Пионерский и Светлый. В стадии проектирования - межпоселковый газопровод к котельным Вилючинского городского округа.