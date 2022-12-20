https://ria.ru/20221220/gazprom-1840117463.html

Ориентир на декарбонизацию отошел на второй план, заявил "Газпром"

Ориентир на декарбонизацию отошел на второй план, заявил "Газпром" - РИА Новости, 20.12.2022

Ориентир на декарбонизацию отошел на второй план, заявил "Газпром"

События 2022 года подтвердили значимость ископаемого топлива для мировой экономики, ориентир на декарбонизацию отошел на второй план в большинстве стран,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T20:57

2022-12-20T20:57

2022-12-20T20:57

экономика

газпром

северный поток

цены на нефть

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. События 2022 года подтвердили значимость ископаемого топлива для мировой экономики, ориентир на декарбонизацию отошел на второй план в большинстве стран, заявили в "Газпроме". "В целом события 2022 года подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики. В частности, отмечается рост спроса на уголь и нефтепродукты. В большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошел на второй план. Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов", – говорится в сообщении в телегам-канале "Газпрома". Вместе с тем, в сентябре "беспрецедентная диверсия" на морских газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке, подчеркнули в компании.

https://ria.ru/20221219/postavki-1839770711.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, газпром, северный поток, цены на нефть