Ориентир на декарбонизацию отошел на второй план, заявил "Газпром"
"Газпром": ориентир на декарбонизацию в большинстве стран отошел на второй план
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудники "Газпрома" на церемонии старта проекта первого распределительного газопровода высокого давления
Сотрудники "Газпрома" на церемонии старта проекта первого распределительного газопровода высокого давления . Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. События 2022 года подтвердили значимость ископаемого топлива для мировой экономики, ориентир на декарбонизацию отошел на второй план в большинстве стран, заявили в "Газпроме".
"В целом события 2022 года подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики. В частности, отмечается рост спроса на уголь и нефтепродукты. В большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошел на второй план. Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов", – говорится в сообщении в телегам-канале "Газпрома".
Вместе с тем, в сентябре "беспрецедентная диверсия" на морских газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке, подчеркнули в компании.