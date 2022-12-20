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Ориентир на декарбонизацию отошел на второй план, заявил "Газпром" - РИА Новости, 20.12.2022
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Ориентир на декарбонизацию отошел на второй план, заявил "Газпром"
Ориентир на декарбонизацию отошел на второй план, заявил "Газпром" - РИА Новости, 20.12.2022
Ориентир на декарбонизацию отошел на второй план, заявил "Газпром"
События 2022 года подтвердили значимость ископаемого топлива для мировой экономики, ориентир на декарбонизацию отошел на второй план в большинстве стран,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T20:57
2022-12-20T20:57
экономика
газпром
северный поток
цены на нефть
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. События 2022 года подтвердили значимость ископаемого топлива для мировой экономики, ориентир на декарбонизацию отошел на второй план в большинстве стран, заявили в "Газпроме". "В целом события 2022 года подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики. В частности, отмечается рост спроса на уголь и нефтепродукты. В большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошел на второй план. Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов", – говорится в сообщении в телегам-канале "Газпрома". Вместе с тем, в сентябре "беспрецедентная диверсия" на морских газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке, подчеркнули в компании.
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экономика, газпром, северный поток, цены на нефть
Экономика, Газпром, Северный поток, Цены на нефть
20:57 20.12.2022
 
Ориентир на декарбонизацию отошел на второй план, заявил "Газпром"

"Газпром": ориентир на декарбонизацию в большинстве стран отошел на второй план

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудники "Газпрома" на церемонии старта проекта первого распределительного газопровода высокого давления
Сотрудники Газпрома на церемонии старта проекта первого распределительного газопровода высокого давления - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники "Газпрома" на церемонии старта проекта первого распределительного газопровода высокого давления . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. События 2022 года подтвердили значимость ископаемого топлива для мировой экономики, ориентир на декарбонизацию отошел на второй план в большинстве стран, заявили в "Газпроме".
"В целом события 2022 года подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики. В частности, отмечается рост спроса на уголь и нефтепродукты. В большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошел на второй план. Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов", – говорится в сообщении в телегам-канале "Газпрома".
Вместе с тем, в сентябре "беспрецедентная диверсия" на морских газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке, подчеркнули в компании.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 16:20Россия-Китай: Главное
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