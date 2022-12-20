https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840026923.html

Ремонт газопровода после пожара в Чувашии может занять три дня

Ремонт газопровода после пожара в Чувашии может занять три дня - РИА Новости, 20.12.2022

Ремонт газопровода после пожара в Чувашии может занять три дня

Ремонтные работы на поврежденном участке магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии могут занять порядка трех суток в... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:54

2022-12-20T15:54

2022-12-20T17:15

россия

ужгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил фалеев

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ремонтные работы на поврежденном участке магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии могут занять порядка трех суток в зависимости от сложности повреждений трубы, рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев."Обычно делается быстро: кусок вырезали - новый врезали", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по практике, аварийно-ремонтные работы при таких повреждениях занимают максимум три дня.

https://radiosputnik.ria.ru/20221220/vzryv-1840021758.html

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россия, ужгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил фалеев