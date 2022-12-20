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При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека - РИА Новости, 20.12.2022
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При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека
При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека - РИА Новости, 20.12.2022
При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека
Три человека погибли, один ранен при взрыве на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии, заявила РИА Новости глава Калининского сельского поселения Ольга... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:40
2022-12-20T17:13
происшествия
чувашская республика (чувашия)
ужгород
газпром
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Три человека погибли, один ранен при взрыве на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии, заявила РИА Новости глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова."Трое погибших, один выжил. Там ремонтные работы шли", - сказала глава сельского поселения."Это было страшнее, чем на видео. В деревне Ямбахтино к окнам подойти было невозможно – все горячее было. Взрыв был очень громкий. Сотрудники напугались – у нас школа и детсад рядом, они побежали туда – на случай если эвакуировать придется. Слава богу, обошлось", - добавила Смирнова.Как заявляли в пресс-службе главы республики, сегодня днем на магистральном газопроводе Уренгой — Помары – Ужгород близ деревни Ямбахтино Вурнарского района произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород".
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происшествия, чувашская республика (чувашия), ужгород, газпром
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), Ужгород, Газпром
15:40 20.12.2022 (обновлено: 17:13 20.12.2022)
 
При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека

Власти сообщили о трех погибших и одном пострадавшем при взрыве на газопроводе в Чувашии

© Фото : Следственное управление СК РФ по Чувашской РеспубликеПожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород". 20 декабря 2022
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. 20 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Следственное управление СК РФ по Чувашской Республике
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород". 20 декабря 2022
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Три человека погибли, один ранен при взрыве на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии, заявила РИА Новости глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова.
"Трое погибших, один выжил. Там ремонтные работы шли", - сказала глава сельского поселения.
"Это было страшнее, чем на видео. В деревне Ямбахтино к окнам подойти было невозможно – все горячее было. Взрыв был очень громкий. Сотрудники напугались – у нас школа и детсад рядом, они побежали туда – на случай если эвакуировать придется. Слава богу, обошлось", - добавила Смирнова.
Как заявляли в пресс-службе главы республики, сегодня днем на магистральном газопроводе Уренгой — Помары – Ужгород близ деревни Ямбахтино Вурнарского района произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород".
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