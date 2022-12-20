https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840021442.html

При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека

При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека - РИА Новости, 20.12.2022

При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека

Три человека погибли, один ранен при взрыве на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии, заявила РИА Новости глава Калининского сельского поселения Ольга... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:40

2022-12-20T15:40

2022-12-20T17:13

происшествия

чувашская республика (чувашия)

ужгород

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840058529_394:205:1459:804_1920x0_80_0_0_24507fe9e4202569d6422d0820ac3702.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Три человека погибли, один ранен при взрыве на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии, заявила РИА Новости глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова."Трое погибших, один выжил. Там ремонтные работы шли", - сказала глава сельского поселения."Это было страшнее, чем на видео. В деревне Ямбахтино к окнам подойти было невозможно – все горячее было. Взрыв был очень громкий. Сотрудники напугались – у нас школа и детсад рядом, они побежали туда – на случай если эвакуировать придется. Слава богу, обошлось", - добавила Смирнова.Как заявляли в пресс-службе главы республики, сегодня днем на магистральном газопроводе Уренгой — Помары – Ужгород близ деревни Ямбахтино Вурнарского района произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород".

https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html

чувашская республика (чувашия)

ужгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чувашская республика (чувашия), ужгород, газпром