Газопроводы подвели к границам 9900 домовладений в Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Газопроводы подведены к границам 9900 домовладений в Кировской области, работы выполнены бесплатно в рамках программы догазификации, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вопросы реализации программы развития газоснабжения и газификации региона и догазификации домовладений обсудили на заседании регионального штаба в правительстве Кировской области.
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"На сегодня в Кировской области газопроводы построены к границам 9900 домовладений. До конца года построим газопроводы еще для 300 домовладений. Таким образом, за этот год мы обеспечим для 10 000 семей Кировской области возможность перейти на экологически чистый вид топлива", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Газпром газораспределение Киров" Александра Чиликина.
Всего с полным комплектом документов от жителей региона принято более 14 тысяч заявок, из них более 13 тысяч переведены в договоры.
"В рамках программы развития газоснабжения и газификации в Кировской области в 2022 году строятся 16 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 302 километра, ведутся работы по проектированию 27 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 247,2 километра", - отмечается в сообщении.
Программа догазификации была разработана по поручению президента России Владимира Путина, по ней в уже газифицированных населенных пунктах к земельным участкам жителей газ проводится бесплатно. В Кировской области по поручению губернатора Александра Соколова для семей с невысоким доходом, семей военнослужащих, а также ветеранов боевых действий и семей инвалидов Великой Отечественной войны установлена компенсация за газификацию.
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