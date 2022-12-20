https://ria.ru/20221220/film-1840072337.html
Пензенский губернатор поддержал идею снять фильм про помощь бойцам СВО
Пензенский губернатор поддержал идею снять фильм про помощь бойцам СВО - РИА Новости, 20.12.2022
Пензенский губернатор поддержал идею снять фильм про помощь бойцам СВО
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал идею местной активистки снять документальный фильм о том, как жители региона объединились и оказывают... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:48
2022-12-20T17:48
2022-12-20T17:48
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
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ПЕНЗА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал идею местной активистки снять документальный фильм о том, как жители региона объединились и оказывают помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции. "Встретился с людьми, которые олицетворяют собой лучшие качества нашего народа: отзывчивость, самоотверженность и неравнодушие. Речь о тех, кто организует сбор гуманитарной помощи нашим бойцам. Всех причастных, к сожалению, собрать в одном зале невозможно, их в нашем регионе очень много... Организатор группы "Пенза своих не бросает" Елена Викторовна Корчагина предложила снять документальный фильм о том, как объединились люди в непростой ситуации. Полностью поддерживаю эту идею! Мы идем одной дорогой, идем по зову сердца", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Глава региона во вторник встретился с координатором областного штаба по сбору гуманитарной помощи, заместителем председателя законодательного собрания региона Сергеем Мельниковым и активистами, которые занимаются организацией сбора гумпомощи бойцам в зоне специальной военной операции. "Хочу еще раз поблагодарить каждого, кто помогает нашим военнослужащим, передает им гуманитарную помощь и посылки от родных и близких. Зимой эта поддержка особенно важна: пензенцы передают в зону СВО печки, теплые вещи, связанные заботливыми руками мам и бабушек, письма со словами поддержки, помогают оборудованием. Правительство региона тоже с самого начала спецоперации включилось в эту работу, уже оказана помощь на сумму более 300 миллионов рублей. Регулярно отправляем термобелье, теплые носки, резиновые сапоги, защитные очки, бензогенераторы, тепловые пушки, пускозарядные устройства и другую необходимую технику", - отметил губернатор. Мельниченко также добавил, что регион продолжает восстанавливать подшефный Пологовский район Запорожской области. "Буквально на днях туда направилась очередная гуманитарная помощь, несмотря на тяжелые условия. Детям Запорожской области больше всех сейчас необходимо новогоднее волшебство", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20221116/obvinenie-1831808985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег мельниченко, пензенская область
Пензенская область, Олег Мельниченко, Пензенская область
Пензенский губернатор поддержал идею снять фильм про помощь бойцам СВО
Пензенский губернатор поддержал идею снять фильм про помощь бойцам СВО
ПЕНЗА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал идею местной активистки снять документальный фильм о том, как жители региона объединились и оказывают помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции.
"Встретился с людьми, которые олицетворяют собой лучшие качества нашего народа: отзывчивость, самоотверженность и неравнодушие. Речь о тех, кто организует сбор гуманитарной помощи нашим бойцам. Всех причастных, к сожалению, собрать в одном зале невозможно, их в нашем регионе очень много... Организатор группы "Пенза своих не бросает" Елена Викторовна Корчагина предложила снять документальный фильм о том, как объединились люди в непростой ситуации. Полностью поддерживаю эту идею! Мы идем одной дорогой, идем по зову сердца", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Глава региона во вторник встретился с координатором областного штаба по сбору гуманитарной помощи, заместителем председателя законодательного собрания региона Сергеем Мельниковым
и активистами, которые занимаются организацией сбора гумпомощи бойцам в зоне специальной военной операции.
"Хочу еще раз поблагодарить каждого, кто помогает нашим военнослужащим, передает им гуманитарную помощь и посылки от родных и близких. Зимой эта поддержка особенно важна: пензенцы передают в зону СВО печки, теплые вещи, связанные заботливыми руками мам и бабушек, письма со словами поддержки, помогают оборудованием. Правительство региона тоже с самого начала спецоперации включилось в эту работу, уже оказана помощь на сумму более 300 миллионов рублей. Регулярно отправляем термобелье, теплые носки, резиновые сапоги, защитные очки, бензогенераторы, тепловые пушки, пускозарядные устройства и другую необходимую технику", - отметил губернатор.
Мельниченко также добавил, что регион продолжает восстанавливать подшефный Пологовский район Запорожской области
. "Буквально на днях туда направилась очередная гуманитарная помощь, несмотря на тяжелые условия. Детям Запорожской области больше всех сейчас необходимо новогоднее волшебство", - добавил губернатор.