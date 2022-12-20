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Композиции финалистов фестиваля "САМ.ФЕСТ" собрали в сборник

Композиции финалистов фестиваля "САМ.ФЕСТ" собрали в сборник - РИА Новости, 20.12.2022

Композиции финалистов фестиваля "САМ.ФЕСТ" собрали в сборник

Сборник музыкальных композиций "САМ.ФЕСТ" стал итогом одноименного фестиваля, прошедшего этим летом в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:04

2022-12-20T18:04

2022-12-20T18:04

дмитрий азаров

самарская область

россия

самара

президентский фонд культурных инициатив

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САМАРА, 20 дек - РИА Новости. Сборник музыкальных композиций "САМ.ФЕСТ" стал итогом одноименного фестиваля, прошедшего этим летом в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. "Накануне нового года вышел сборник музыкальных композиций "САМ.ФЕСТ", который стал итогом одноименного фестиваля, прошедшего этим летом в Самарской области при поддержке областного правительства и с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в итоговый сборник вошли композиции финалистов проекта – молодых музыкантов со всей России, прошедших строгий творческий отбор более чем из 1 тысячи претендентов. В работе над сборником принял участие саунд-продюсер Андрей Самсонов, который помог конкурсантам максимально эффективно реализовать их замыслы, сохранив самобытный творческий подход каждого из них. "Таким образом, каждая из пятнадцати песен стала свежим взглядом на современную отечественную музыку – оригинальным, ярким и заслуживающим отдельного внимания", - сказано в релизе. Самарский коллектив TRAMONTANA, получивший на фестивале приз зрительских симпатий, создали неспешную песню, в которой современное звучание переплетается с этническими мотивами и приятными распевами. Трек победителя фестиваля – группы "Двадцать" – яркая и динамичная композиция, наполненная энергией абсолютной молодости. Работа коллектива "Балакирь", занявшего на фестивале 2-е место, – удачный пример сочетания современной электроники и русского фольклора. Работа GULNARA (третье место на фестивале) – композиция, обволакивающая приятными мотивами и философскими образами, пробуждающими одновременно знакомые и терпкие эмоции. Yanka Monkey (третье место на фестивале) создала динамичную альт-поп композицию, наполненную красотой музыкальных гармоний и трепетной нежностью. Также в сборнике представлены воздушная композиция "Инкогнито", эмоциональная песня о сильных чувствах от Advinke, легкая и оптимистичная композиция о неразделенной любви от коллектива "ВЕСНУШКА", проникновенная песня о взрослении Алексея Занина, необычная композиция, вводящая в транс своей неторопливой мелодикой и образностью от Розы Карим. Объединяет весь сборник гимн фестиваля "САМ.ФЕСТ", который написал Андрей Самсонов в соавторстве с участниками фестиваля еще во время мастер-классов, которые проходили в рамках программы наставничества до грандиозного концерта в Самаре. В итоговом сборнике "САМ.ФЕСТ" гимн также звучит в совместном исполнении финалистов проекта. Летний фестиваль "САМ.ФЕСТ" проходил на главном спортивном объекте региона, и как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, "энергетика, царившая там, буквально сносила со сцены". Концепция фестиваля "САМ.ФЕСТ" подразумевает не просто выступление участников на большой сцене в рамках масштабного концерта, но также творческое сопровождение от профессионалов индустрии в виде лекций, мастер-классов и частных консультации. При этом, по данным пресс-службы, кураторы проекта не пытаются диктовать финалистам какие-либо условия, не заставляют их менять стиль и не превращают в безликих участников шоу. В 2023 году запланировано проведение второго фестиваля "САМ.ФЕСТ".

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дмитрий азаров, самарская область, россия, самара, президентский фонд культурных инициатив