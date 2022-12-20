https://ria.ru/20221220/energosnabzhenie-1839997379.html

В Брянской области восстановили нарушенное при обстрелах энергоснабжение

В Брянской области восстановили нарушенное при обстрелах энергоснабжение - РИА Новости, 20.12.2022

В Брянской области восстановили нарушенное при обстрелах энергоснабжение

Специалисты полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате обстрела Суземского района Брянской области со стороны Украины, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:35

2022-12-20T14:35

2022-12-20T14:35

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

александр богомаз

брянская область

суземский район

украина

брянскэнерго

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БРЯНСК, 20 дек - РИА Новости. Специалисты полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате обстрела Суземского района Брянской области со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз. Утром во вторник глава региона заявил, что украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет, частично нарушено электроснабжение. "Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийно-ремонтных бригад ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" электроснабжение в Суземском районе полностью восстановлено", - написал он в Telegram. Cуземский район Брянской области граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

суземский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, александр богомаз, брянская область, суземский район, украина, брянскэнерго