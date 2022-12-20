https://ria.ru/20221220/energosnabzhenie-1839997379.html
В Брянской области восстановили нарушенное при обстрелах энергоснабжение
В Брянской области восстановили нарушенное при обстрелах энергоснабжение - РИА Новости, 20.12.2022
В Брянской области восстановили нарушенное при обстрелах энергоснабжение
Специалисты полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате обстрела Суземского района Брянской области со стороны Украины, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:35
2022-12-20T14:35
2022-12-20T14:35
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
александр богомаз
брянская область
суземский район
украина
брянскэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761270870_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_513fde3fba9db0554010ea51dcc89196.jpg
БРЯНСК, 20 дек - РИА Новости. Специалисты полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате обстрела Суземского района Брянской области со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз. Утром во вторник глава региона заявил, что украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет, частично нарушено электроснабжение. "Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийно-ремонтных бригад ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" электроснабжение в Суземском районе полностью восстановлено", - написал он в Telegram. Cуземский район Брянской области граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
суземский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761270870_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7fb18d8dbafbe1965bc8a164043289d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, александр богомаз, брянская область, суземский район, украина, брянскэнерго
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Александр Богомаз, Брянская область, Суземский район, Украина, Брянскэнерго
В Брянской области восстановили нарушенное при обстрелах энергоснабжение
Богомаз: в Брянской области восстановили нарушенное при обстрелах ВСУ энергоснабжение