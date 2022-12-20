https://ria.ru/20221220/energodar-1840015173.html
Помощь "Росатома" очень пригодится Энергодару, заявил директор ЗАЭС
Помощь "Росатома" очень пригодится Энергодару, заявил директор ЗАЭС - РИА Новости, 20.12.2022
Помощь "Росатома" очень пригодится Энергодару, заявил директор ЗАЭС
Предметы первой необходимости, собранные российскими атомщиками в помощь Энергодару, станут большим подспорьем для города нынешней зимой, заявил директор... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:23
2022-12-20T15:23
2022-12-20T15:25
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Предметы первой необходимости, собранные российскими атомщиками в помощь Энергодару, станут большим подспорьем для города нынешней зимой, заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. В Энергодар прибыла первая партия с предметами первой необходимости, собранными в рамках марафона "Росатома", который стартовал на прошлой неделе, сообщила пресс-служба ЗАЭС. "Собранные атомщиками и укомплектованные волонтёрами российской атомной отрасли теплые вещи, канцтовары, спортинвентарь и многое другое прибыли на место назначения и готовы к передаче работникам Запорожской АЭС и жителям города", - говорится в сообщении. "Сегодня благодаря братской поддержке, которую нам оказывают атомщики со всей страны, мы ощущаем себя настоящей семьей. Эта поддержка не словом, а делом станет для нас большим подспорьем в эту сложную зиму", - подчеркнул Черничук, слова которого приведены в сообщении. В частности, детям трех школ и двух детских садов Энергодара привезли по их просьбе свыше 1 тысячи пледов, 200 комплектов постельного белья и 1000 канцелярских наборов, а также спортивное оборудование и инвентарь (шведские стенки, футбольные ворота, ракетки, обручи, скакалки мячи, кегли и многое другое). В рамках отраслевого марафона оказывается помощь не только работникам Запорожской АЭС, но и тем жителям Энергодара, которые особо в ней нуждаются - пожилым людям, ветеранам, малоимущим, подчеркивается в сообщении. До конца недели им планируется отправить еще 1 тысячу продуктовых наборов общим весом более 3 тонн.
https://ria.ru/20221219/zaes-1839711973.html
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энергодар, россия, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская область
Энергодар, Россия, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская область
15:23 20.12.2022 (обновлено: 15:25 20.12.2022)
Помощь "Росатома" очень пригодится Энергодару, заявил директор ЗАЭС
Директор ЗАЭС Черничук: помощь "Росатома" станет большим подспорьем для Энергодара
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Предметы первой необходимости, собранные российскими атомщиками в помощь Энергодару, станут большим подспорьем для города нынешней зимой, заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
В Энергодар прибыла первая партия с предметами первой необходимости, собранными в рамках марафона "Росатома
", который стартовал на прошлой неделе, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
"Собранные атомщиками и укомплектованные волонтёрами российской атомной отрасли теплые вещи, канцтовары, спортинвентарь и многое другое прибыли на место назначения и готовы к передаче работникам Запорожской АЭС и жителям города", - говорится в сообщении.
"Сегодня благодаря братской поддержке, которую нам оказывают атомщики со всей страны, мы ощущаем себя настоящей семьей. Эта поддержка не словом, а делом станет для нас большим подспорьем в эту сложную зиму", - подчеркнул Черничук, слова которого приведены в сообщении.
В частности, детям трех школ и двух детских садов Энергодара привезли по их просьбе свыше 1 тысячи пледов, 200 комплектов постельного белья и 1000 канцелярских наборов, а также спортивное оборудование и инвентарь (шведские стенки, футбольные ворота, ракетки, обручи, скакалки мячи, кегли и многое другое).
В рамках отраслевого марафона оказывается помощь не только работникам Запорожской АЭС, но и тем жителям Энергодара, которые особо в ней нуждаются - пожилым людям, ветеранам, малоимущим, подчеркивается в сообщении. До конца недели им планируется отправить еще 1 тысячу продуктовых наборов общим весом более 3 тонн.