https://ria.ru/20221220/energodar-1840015173.html

Помощь "Росатома" очень пригодится Энергодару, заявил директор ЗАЭС

Помощь "Росатома" очень пригодится Энергодару, заявил директор ЗАЭС - РИА Новости, 20.12.2022

Помощь "Росатома" очень пригодится Энергодару, заявил директор ЗАЭС

Предметы первой необходимости, собранные российскими атомщиками в помощь Энергодару, станут большим подспорьем для города нынешней зимой, заявил директор... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:23

2022-12-20T15:23

2022-12-20T15:25

энергодар

россия

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская область

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Предметы первой необходимости, собранные российскими атомщиками в помощь Энергодару, станут большим подспорьем для города нынешней зимой, заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. В Энергодар прибыла первая партия с предметами первой необходимости, собранными в рамках марафона "Росатома", который стартовал на прошлой неделе, сообщила пресс-служба ЗАЭС. "Собранные атомщиками и укомплектованные волонтёрами российской атомной отрасли теплые вещи, канцтовары, спортинвентарь и многое другое прибыли на место назначения и готовы к передаче работникам Запорожской АЭС и жителям города", - говорится в сообщении. "Сегодня благодаря братской поддержке, которую нам оказывают атомщики со всей страны, мы ощущаем себя настоящей семьей. Эта поддержка не словом, а делом станет для нас большим подспорьем в эту сложную зиму", - подчеркнул Черничук, слова которого приведены в сообщении. В частности, детям трех школ и двух детских садов Энергодара привезли по их просьбе свыше 1 тысячи пледов, 200 комплектов постельного белья и 1000 канцелярских наборов, а также спортивное оборудование и инвентарь (шведские стенки, футбольные ворота, ракетки, обручи, скакалки мячи, кегли и многое другое). В рамках отраслевого марафона оказывается помощь не только работникам Запорожской АЭС, но и тем жителям Энергодара, которые особо в ней нуждаются - пожилым людям, ветеранам, малоимущим, подчеркивается в сообщении. До конца недели им планируется отправить еще 1 тысячу продуктовых наборов общим весом более 3 тонн.

https://ria.ru/20221219/zaes-1839711973.html

https://ria.ru/20221214/zaes-1838569020.html

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энергодар, россия, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская область