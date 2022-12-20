https://ria.ru/20221220/energetika-1839819520.html

Есть ли жизнь без CO2: будущее безуглеродной энергетики в России

Есть ли жизнь без CO2: будущее безуглеродной энергетики в России - РИА Новости, 20.12.2022

Есть ли жизнь без CO2: будущее безуглеродной энергетики в России

Уходящий 2022 год ознаменовался началом энергетического кризиса в Европе и Азии, где готовятся к веерным отключениям электричества и возвращаются к углю... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:34

2022-12-20T13:34

2022-12-20T16:17

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Уходящий 2022 год ознаменовался началом энергетического кризиса в Европе и Азии, где готовятся к веерным отключениям электричества и возвращаются к углю. Россия, в свою очередь, находится на распутье – то ли продолжать развивать низкоуглеродную экономику в рамках глобальной "зеленой" повестки, то ли решать проблемы традиционной для нас нефтегазовой отрасли.Следовать за трендомС одной стороны, стремления понравиться Западу больше нет, а торговые отношения в сфере энергетики заморожены почти до нулевой отметки. С другой – развитие новых направлений энергетики прописаны в стратегических документах, и важность этой задачи никто не подвергает сомнению. Но какие направления имеет смысл развивать в российских условиях, а про какие лучше забыть? И как будет выглядеть наше ближайшее энергетическое будущее?"Я думаю, что в ближайшее десятилетие мы будем наблюдать баланс между разными видами энергии. Ни одна линия доминировать не будет. У нас еще не закончился век угля, нефти и газа", - заявил РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.Возобновляемая энергетика, по прогнозам эксперта, будет расти в разных регионах мира.По мнению заместителя директора Центра устойчивого развития Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Владимира Лихачева, при составлении прогнозов необходимо учитывать то обстоятельство, что в энергетике, как правило, решения принимаются на десятилетия вперед."Общий глобальный тренд в мире (Россия от него тоже не отказалась) – это курс на низкоуглеродное развитие. Естественно, Россия в этом участвует с учетом своих природных особенностей. Во главе этого мейнстримового тренда стоят развитые страны, которые проводят курс на возобновляемые источники энергии. Мы не будем говорить о том, что у них сейчас кризис, что они латают дыры из-за того, что отгородились от российских поставок. Обязательства по низкоуглеродному развитию принял также и Китай. Чуть поздние сроки обозначили Индия и прочие крупные игроки", - сообщил агентству Лихачев.По словам эксперта, у российской зеленой энергетики есть потенциал для обеспечения внутреннего спроса, достаточно устойчивый даже в условиях политических турбулентностей.По мнению эксперта, наиболее перспективными направлениями возобновляемой энергетики являются создание систем накопления энергии для погодозависимых ВИЭ, создание гибкой "умной" электротранспортной инфраструктуры, с возможностью обратной выдачи накопленной в транспорте электрической энергии в сеть. Водородная энергетика, которая в перспективе позволит максимально декарбонизировать сектор производства электроэнергии и заместить в прочих секторах экономики те виды топлива, которые сейчас потребляются в традиционном режиме.Представители крупного отечественного бизнеса, нацеленного в будущее, подтверждают тренд на низкоуглеродное развитие - о своих намерениях достигнуть углеродной нейтральности заявили многие российские компании. Например, в 2021 году Эн+ одной из первых в России поставила цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, промежуточная цель компании – сократить выбросы парниковых газов как минимум на 35% к 2030 году – на тот момент стала самой амбициозной в мировой алюминиевой промышленности. Компания "Татнефть" реализует низкоуглеродную программу по всей цепочке стоимости. Одной из главных мер будет не только использование ВИЭ, сколько разработка технологий улавливания и захоронения углекислого газа.Крупнейшая сеть супермаркетов X5 Retail к 2030 году намерена на 30% сократить выбросы парниковых газов, а также коэффициент образования отходов. Также к 2030 году 30% источников электроэнергии компании станут возобновляемыми.К 2030 году хочет достичь углеродной нейтральности и полностью компенсировать след CO2 компания "Сбер". Имеется в виду не только снижение выбросов углекислого газа и его аналогов, но и их компенсация за счет высадки лесов и других углеродо-отрицательных проектов.Распределение по уму"Очень значим в мире тренд на развитие распределенной энергетики. Эксперты это связывают с цифровизацией, которая происходит в энергокомплексе как во всем мире, так и у нас", - отмечает Лихачев.Что имеется ввиду под "распределенной" энергетикой? Это "умные сети" или смарт гриды. Они модернизированы таким образом, что учитывают информацию как о потреблении энергии, так и о ее производстве. Смарт гриды знают, когда, кому и сколько подать энергии, а также из каких источников ее взять. Решения принимаются не на основе данных "с потолка", а на основе собранной в сетях информации. Руководство смарт гридом осуществляет искусственный интеллект.По словам эксперта, если еще в прошлом году российские компании разрабатывали умные сети вместе с зарубежными партнерами, то с введением санкций эти партнеры просто предпочли "потеряться".Соответственно, напрашивается вывод о том, что надо изобретать свои технологии, сотрудничать с разработчиками, выращивать их. Например, компания "Эн+" еще в прошлом году подписала соглашение о сотрудничестве с Московским энергетическим институтом: компания и университет совместно работают по программам и проектам в области зеленой энергетики, информационных технологий, методов искусственного интеллекта."Россия - огромная страна, с совершенно разными условиями в регионах. И когда мы говорим про удаленные, изолированные регионы, то, действительно, там очень бы пригодились такие подходы, типа смарт гридов", - отмечает Лихачев.Солнечные генераторы: почему бы нет?В силу своих колоссальных размеров Россия обладает потенциалом абсолютно для всех видов низкоуглеродной энергетики. Не исключение даже солнечная генерация.По мнению Лихачева, в России солнечная энергетика может существовать не сама по себе, а как элемент большого, умного комплекса энергоснабжения в тех же изолированных, удаленных районах. Она даже может сыграть особую роль."Мы все время говорим об удаленных районах, представляя себе, что это тундра, тайга. А в Якутии, между прочим, – большое количество солнечных дней, которые можно использовать. Но сама по себе солнечная энергетика в смысле технических характеристик – нестабильная. Нужно подкрепление, нужны накопители или же резервные мощности. То есть, когда у вас солнышко ушло, а вам нужно обеспечить стабильные поставки потребителям", - отмечает Лихачев.По мнению Жихарева, ВИЭ-генерация может эффективно внедряться во многих регионах России. С точки зрения строительства СЭС наибольший потенциал, конечно, имеют регионы южных широт с хорошей инсоляцией. Сюда, кстати, относятся и регионы Сибири и Дальнего Востока. Регионов с хорошими показателями по ветровой нагрузке в России тоже предостаточно, здесь география более обширная, практически во всех федеральных округах есть подходящие регионы."Якутия и Бурятия имеют высокую инсоляцию, которая больше, чем во многих регионах с более благоприятным климатом. Впрочем, по мере снижения стоимости самих солнечных панелей и повышения их КПД, совершенно нельзя исключать их появления и в северных широтах. Все зависит от цены", - считает Жихарев.Успешное развитие солнечной энергетики во многом зависит от того, какие в ней используются материалы для солнечных батарей. И в этом плане Россия в каком-то смысле является первопроходцем. Уже несколько лет в нашей стране проводятся передовые разработки по одному из самых перспективных направлений – минералам перовскитам (титанат кальция), которым эксперты отводят главную роль в солнечных электростанциях будущего. Этим проектом занимаются ученые МГУ при поддержке компании "Эн+". Свойства перовскита таковы, что он может преобразовывать солнечный свет в энергию с КПД 25,2%, а в перспективе перовскитные пленки будут превосходить кремниевые аналоги.На данный момент уже разработаны и запатентованы новые масштабируемые способы получения тонких пленок гибридных галогенидных перовскитов, созданы прототипы перовскитных солнечных элементов (ПСЭ) с КПД выше 17%, разработан способ их защиты с использованием инертных защитных слов и покровного стекла. Объем финансирования проекта в 2021 году со стороны Эн+ превысил 1 миллион долларов. В планах – дальнейшее повышение термофотостабильности элементов, масштабирование прототипов, адаптация способов получения ПСЭ для создания тандемных перовскит-кремниевых элементов с КПД до 44%.Масса достоинств малых ГЭСБлагодаря богатым водным ресурсам Россия традиционно сильна в гидроэнергетике. Еще одно перспективное направление – это создание так называемых малых ГЭС. Они не требуют масштабных сооружений, создания водохранилищ. Потенциал малой гидрогенерации в России насчитывает 60 миллиардов киловатт часов, из которого используется едва 1%.У малых ГЭС, по мнению эксперта, масса достоинств, вплоть до отсутствия большой площади затопления, которое наносит урон природе.Однако, несмотря на все достоинства, малые ГЭС требуют дотаций от государства по аналогии с ветряными или солнечными электростанциями, для которых государство оплачивает до 100% установленной мощности. В противном случае, малые ГЭС оказываются в финансовом проигрыше по сравнению с более крупными аналогами.Но, по мнению эксперта, все перечисленное отнюдь не значит, что это направление можно недооценивать. В России – огромный гидропотенциал, в частности, на малых реках, есть множество районов, где применение малых ГЭС может быть крайне эффективно. Важно правильно определить створы и изыскать варианты, в которых при реализации таких проектов будет обеспечиваться максимальная экологическая и экономическая эффективность.Уникальность России в том, что здесь можно развить абсолютно все направления возобновляемой энергетики.

https://ria.ru/20221122/vyatgu-1833060370.html

https://ria.ru/20221216/termoyad-1838922671.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, эн+ (en+ group), энергетика