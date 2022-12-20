Рейтинг@Mail.ru
В Кремле установили новогоднюю елку - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/elka-1840010276.html
В Кремле установили новогоднюю елку
В Кремле установили новогоднюю елку - РИА Новости, 20.12.2022
В Кремле установили новогоднюю елку
Новогоднюю елку установили в первом корпусе московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:10
2022-12-20T15:10
общество
городское хозяйство москвы
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590359542_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_208221c1d13ef37fe3575f39a647e95a.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новогоднюю елку установили в первом корпусе московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. Праздничное дерево, украшенное в желто-красной гамме шарами, шишками, колокольчиками, цветами, бусами и снежинками, установлено в фойе первого этажа у Шохинской лестницы.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590359542_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_c51aab77b42e91ea53d3c2d8784c1668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, новый год
Общество, Городское хозяйство Москвы, Новый год
15:10 20.12.2022
 
В Кремле установили новогоднюю елку

В первом корпусе московского Кремля установили новогоднюю елку

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУкрашенная новогодняя елка у Московского Кремля
Украшенная новогодняя елка у Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Украшенная новогодняя елка у Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новогоднюю елку установили в первом корпусе московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничное дерево, украшенное в желто-красной гамме шарами, шишками, колокольчиками, цветами, бусами и снежинками, установлено в фойе первого этажа у Шохинской лестницы.
Опрос
Как вы относитесь к салютам и фейрверкам в новогоднюю ночь?
Проголосовали:8384
Вчера, 13:22
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала