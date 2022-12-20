https://ria.ru/20221220/elka-1840010276.html

В Кремле установили новогоднюю елку

В Кремле установили новогоднюю елку - РИА Новости, 20.12.2022

В Кремле установили новогоднюю елку

Новогоднюю елку установили в первом корпусе московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:10

2022-12-20T15:10

2022-12-20T15:10

общество

городское хозяйство москвы

новый год

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новогоднюю елку установили в первом корпусе московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. Праздничное дерево, украшенное в желто-красной гамме шарами, шишками, колокольчиками, цветами, бусами и снежинками, установлено в фойе первого этажа у Шохинской лестницы.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, городское хозяйство москвы, новый год