https://ria.ru/20221220/elka-1840010276.html
В Кремле установили новогоднюю елку
В Кремле установили новогоднюю елку - РИА Новости, 20.12.2022
В Кремле установили новогоднюю елку
Новогоднюю елку установили в первом корпусе московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:10
2022-12-20T15:10
2022-12-20T15:10
общество
городское хозяйство москвы
новый год
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новогоднюю елку установили в первом корпусе московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. Праздничное дерево, украшенное в желто-красной гамме шарами, шишками, колокольчиками, цветами, бусами и снежинками, установлено в фойе первого этажа у Шохинской лестницы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, новый год
Общество, Городское хозяйство Москвы, Новый год
В Кремле установили новогоднюю елку
В первом корпусе московского Кремля установили новогоднюю елку
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новогоднюю елку установили в первом корпусе московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничное дерево, украшенное в желто-красной гамме шарами, шишками, колокольчиками, цветами, бусами и снежинками, установлено в фойе первого этажа у Шохинской лестницы.