https://ria.ru/20221220/elka-1839966992.html
Елку в Татарстане посетят 8500 детей
Елку в Татарстане посетят 8500 детей - РИА Новости, 20.12.2022
Елку в Татарстане посетят 8500 детей
Республиканскую новогоднюю елку в Татарстане посетят 8,5 тысячи детей, в том числе 2 тысячи детей из семей мобилизованных, сообщил министр по делам молодежи... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:11
2022-12-20T13:11
2022-12-20T13:11
республика татарстан
казань
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КАЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Республиканскую новогоднюю елку в Татарстане посетят 8,5 тысячи детей, в том числе 2 тысячи детей из семей мобилизованных, сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов. "Участниками елки станут 8,5 тысячи детей. Это традиционно дети, которые проявили себя в учебе, спорте, культуре, общественной деятельности, дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации… Особое внимание президент Татарстана поручил обратить на детей из семей мобилизованных. Поэтому дети из 5-11-х классов, это более 2 тысяч человек, будут приглашены на республиканскую елку", - сказал Сулейманов на брифинге в правительстве республики. Республиканская елка пройдет 25 декабря в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена". По информации министра, темой представления "Тайна новогодних игрушек" станет семья, семейные традиции. Дети из семей мобилизованных младшего возраста приглашены на елку в Казанском кремле. По словам Сулейманова, каждый ребенок получит сладкий подарок. Для детей, приехавших в Казань из районов республики, организуют горячее питание, на случай неблагоприятных погодных условий также организованы места для размещения детей из районов на базе молодежных организаций. Для раздачи подарков и организации республиканской новогодней елки привлекаются более 100 волонтеров из детских и молодежных общественных организаций республики.
https://ria.ru/20221219/tekhnika-1839828865.html
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казань
Республика Татарстан, Казань
Елку в Татарстане посетят 8500 детей
Елку в Татарстане посетят 8500 детей, в том числе 2000 из семей мобилизованных
КАЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Республиканскую новогоднюю елку в Татарстане посетят 8,5 тысячи детей, в том числе 2 тысячи детей из семей мобилизованных, сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.
"Участниками елки станут 8,5 тысячи детей. Это традиционно дети, которые проявили себя в учебе, спорте, культуре, общественной деятельности, дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации… Особое внимание президент Татарстана поручил обратить на детей из семей мобилизованных. Поэтому дети из 5-11-х классов, это более 2 тысяч человек, будут приглашены на республиканскую елку", - сказал Сулейманов на брифинге в правительстве республики.
Республиканская елка пройдет 25 декабря в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена". По информации министра, темой представления "Тайна новогодних игрушек" станет семья, семейные традиции.
Дети из семей мобилизованных младшего возраста приглашены на елку в Казанском кремле.
По словам Сулейманова, каждый ребенок получит сладкий подарок. Для детей, приехавших в Казань
из районов республики, организуют горячее питание, на случай неблагоприятных погодных условий также организованы места для размещения детей из районов на базе молодежных организаций.
Для раздачи подарков и организации республиканской новогодней елки привлекаются более 100 волонтеров из детских и молодежных общественных организаций республики.