https://ria.ru/20221220/elektroenergiya-1839924240.html

В Киевской области ввели экстренные отключения света

В Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 20.12.2022

В Киевской области ввели экстренные отключения света

В Киевской области Украины действуют экстренные отключения света, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Киевские региональные электросети". РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:58

2022-12-20T10:58

2022-12-20T10:58

специальная военная операция на украине

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киевская область

украина

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Киевской области Украины действуют экстренные отключения света, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Киевские региональные электросети". Отмечается, что на данный момент графики стабилизационных отключений в Киевской области не действуют. Ранее в украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что экстренные отключения света продолжаются во вторник в Киеве и Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киевская область

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, украина, дтэк