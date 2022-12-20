https://ria.ru/20221220/elektroenergiya-1839924240.html
В Киевской области ввели экстренные отключения света
В Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 20.12.2022
В Киевской области ввели экстренные отключения света
В Киевской области Украины действуют экстренные отключения света, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Киевские региональные электросети". РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:58
2022-12-20T10:58
2022-12-20T10:58
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украина
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Киевской области Украины действуют экстренные отключения света, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Киевские региональные электросети". Отмечается, что на данный момент графики стабилизационных отключений в Киевской области не действуют. Ранее в украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что экстренные отключения света продолжаются во вторник в Киеве и Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киевская область, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, ДТЭК
В Киевской области ввели экстренные отключения света
Энергокомпания ДТЭК сообщила об экстренных отключениях электроэнергии в Киевской области
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
В Киевской области Украины действуют экстренные отключения света, сообщили
в энергокомпании ДТЭК "Киевские региональные электросети".
"В регионе происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте энергокомпании.
Отмечается, что на данный момент графики стабилизационных отключений в Киевской области не действуют.
Ранее в украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что экстренные отключения света продолжаются во вторник в Киеве и Днепропетровской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.