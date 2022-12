Российский экипаж панамского судна в порту Венесуэлы попросил о помощи

https://ria.ru/20221220/ekipazh-1840110423.html

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Преимущественно российский экипаж панамского сухогруза Leros с августа находится в венесуэльском порту Ла Гуайра, не получая продуктов питания, заработной платы и необходимой технической и административной помощи, сообщил РИА Новости по аудиосвязи капитан судна Альберт Фазлиев.Капитан уточнил, что экипаж состоит из 13 россиян и пяти граждан Индонезии. Первоначально предполагалось, что сухогруз в августе встанет на ремонт в одном из портов Венесуэлы, а затем продолжит нормальную работу по перевозке грузов. Этого не произошло, и на судне сразу начались проблемы со снабжением. "С продуктами нам на днях помогло посольство России в Каракасе, после нашей просьбы о помощи консульский отдел убедил портового агента, который должен нас обеспечивать, доставить на борт немного продуктов. Спасибо нашим дипломатам, у нас теперь есть еда на четыре-пять дней", — рассказал Фазлиев.Собеседник агентства назвал питание вопросом поддержания жизни экипажа. "Но есть и другие большие проблемы: нам уже два месяца не платят зарплату, а троим из нас — три месяца. Нам заплатили в августе и сентябре, причем августовская зарплата троих россиян где-то потерялась, а в октябре и ноябре не заплатили ничего", — отметил капитан.Фазлиев добавил, что компания — оператор судна постоянно обещает перевести средства на счета экипажа, но деньги не поступают. "Компания-оператор объясняет это тем, что ей не платит компания-судовладелец, поэтому нечем платить нам зарплату", — пояснил он.Помимо этого, продолжил россиянин, на судне есть устройства и аппаратура, требующие немедленного ремонта, без которого безопасная работа в море невозможна. При этом у экипажа есть проблемы с документами."Не говоря уже о том, что у всех моряков на борту судна, кроме троих, нет необходимых документов, которые должны были быть подготовлены морскими властями Панамы, страны флага, под которым ходит судно, по заявке оператора", — подчеркнул он. По словам капитана, проблемы возникли между судовладельцами с одной стороны и операторами сухогруза и местной венесуэльской компанией-агентом, которая должна заниматься снабжением судна, — с другой. "Мы ничего не знаем о компании-судовладельце, кроме ее юридического адреса в Либерии, и эта компания вообще не связывается с нами", — высказался капитан. По объяснениям операторской компании Sparta, с которой моряки ведут переписку, компания-судовладелец не платит ни им, ни местному агенту."Sparta поэтому не платит зарплату экипажу, и, соответственно, агент, чтобы выжать свои деньги, блокирует поставки провизии", — пояснил Фазлиев. Моряки обратились за помощью в российское посольство в Каракасе, в Международную федерацию профсоюзов транспортных работников (ITF), в обслуживающую судно московскую страховую компанию и Морское управление Панамы. "Нам уже ответили из посольства России, консульский отдел начал нам помогать, и Международная федерация профсоюзов транспортных работников тоже ответила, началась переписка. От еще двух адресатов пока ответов нет", — сообщил капитан. По его словам, все рядовые члены экипажа, у которых еще не закончились контракты (у офицеров судна контракты истекли в начале декабря), уже написали заявления о списании с судна. Команда требует полной оплаты в соответствии с контрактом и возвращения на Родину.Сухогруз Leros 1 с дедвейтом 24,8 тысячи тонн, построенный в Японии в 1997 году, зарегистрирован в Панаме. Владельцем судна является компания Balena Marine Inc, зарегистрированная в Либерии, оператором — компания Sparta Shipmanagement Ltd, зарегистрированная на Кипре. Судно застраховано в страховой компании Arsenal Insurance Co, Moscow.

