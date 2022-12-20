https://ria.ru/20221220/egipet-1839899903.html

Власти Египта рассказали, как будут поддерживать въездной туризм

Власти Египта рассказали, как будут поддерживать въездной туризм - РИА Новости, 20.12.2022

Власти Египта рассказали, как будут поддерживать въездной туризм

В Египте назвали основные инструменты для продвижения въездного туризма, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:05

2022-12-20T10:05

2022-12-20T10:05

туризм

туризм

новости - туризм

египет

луксор

хургада

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768497153_0:105:1920:1185_1920x0_80_0_0_a2eaf0a06e312c5314ee7e907a474f60.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Египте назвали основные инструменты для продвижения въездного туризма, сообщает АТОР.Глава министерства туризма и древностей Ахмед Исса рассказал о подготовке комплексного плана, который позволит увеличивать число отдыхающих на 25 или 30 процентов в год и к 2030 году привлечь 30 миллионов гостей.Ключевая задача — утроить к 2030-му число авиарейсов в Египет. Для этого власти будут поддерживать местных перевозчиков и инвесторов, готовых вкладываться в запуск новых авиакомпаний.Кроме того, Египет сохранит в текущем зимнем сезоне программу стимулирования рейсов из-за рубежа. Субсидии иностранным перевозчикам и консолидаторам чартеров будут выплачиваться до 1 мая 2023 года.В зависимости от пункта назначения и загрузки борта Египет платит за рейс от 1,5 до 2,5 тысячи долларов. По данным ведомства, в 2021-2022 финансовом году иностранным авиакомпаниям было выплачено около 34,5 миллиона долларов. По словам Иссы, эта практика должна быть продолжена в ближайшие три года.Кроме того, в будущем году власти Египта планируют запустить масштабную рекламную кампанию, на которую выделяется более 30 миллионов долларов. Так, в январе 2023 года заработает сайт Experience Egypt, где будет размещена информация о туристических, природных и археологических объектах. Реклама нацелена на пять видов аудитории в 12 странах — это семьи с детьми, любители культурного, пляжного, развлекательного и активного отдыха.Также в планах — запуск электронной системы бронирования билетов в музеи, обеспечение бесплатного доступа к интернету на основных туробъектах.По словам Ахмеда Иссы, в провинциях Луксор, Асуан и Кена существует дефицит трехзвездочных отелей и апартаментов, и его ведомство работает над привлечением инвесторов в эти регионы. В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе также продолжат строительство качественных мест размещения для состоятельных туристов.

https://ria.ru/20221109/egipet-1829926415.html

https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html

египет

луксор

хургада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, луксор, хургада, ассоциация туроператоров россии (атор)