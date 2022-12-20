https://ria.ru/20221220/egipet-1839899903.html
Власти Египта рассказали, как будут поддерживать въездной туризм
Власти Египта рассказали, как будут поддерживать въездной туризм - РИА Новости, 20.12.2022
Власти Египта рассказали, как будут поддерживать въездной туризм
В Египте назвали основные инструменты для продвижения въездного туризма, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:05
2022-12-20T10:05
2022-12-20T10:05
туризм
туризм
новости - туризм
египет
луксор
хургада
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Египте назвали основные инструменты для продвижения въездного туризма, сообщает АТОР.Глава министерства туризма и древностей Ахмед Исса рассказал о подготовке комплексного плана, который позволит увеличивать число отдыхающих на 25 или 30 процентов в год и к 2030 году привлечь 30 миллионов гостей.Ключевая задача — утроить к 2030-му число авиарейсов в Египет. Для этого власти будут поддерживать местных перевозчиков и инвесторов, готовых вкладываться в запуск новых авиакомпаний.Кроме того, Египет сохранит в текущем зимнем сезоне программу стимулирования рейсов из-за рубежа. Субсидии иностранным перевозчикам и консолидаторам чартеров будут выплачиваться до 1 мая 2023 года.В зависимости от пункта назначения и загрузки борта Египет платит за рейс от 1,5 до 2,5 тысячи долларов. По данным ведомства, в 2021-2022 финансовом году иностранным авиакомпаниям было выплачено около 34,5 миллиона долларов. По словам Иссы, эта практика должна быть продолжена в ближайшие три года.Кроме того, в будущем году власти Египта планируют запустить масштабную рекламную кампанию, на которую выделяется более 30 миллионов долларов. Так, в январе 2023 года заработает сайт Experience Egypt, где будет размещена информация о туристических, природных и археологических объектах. Реклама нацелена на пять видов аудитории в 12 странах — это семьи с детьми, любители культурного, пляжного, развлекательного и активного отдыха.Также в планах — запуск электронной системы бронирования билетов в музеи, обеспечение бесплатного доступа к интернету на основных туробъектах.По словам Ахмеда Иссы, в провинциях Луксор, Асуан и Кена существует дефицит трехзвездочных отелей и апартаментов, и его ведомство работает над привлечением инвесторов в эти регионы. В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе также продолжат строительство качественных мест размещения для состоятельных туристов.
https://ria.ru/20221109/egipet-1829926415.html
https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, луксор, хургада, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Луксор, Хургада, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Власти Египта рассказали, как будут поддерживать въездной туризм
Власти Египта продолжат субсидировать чартеры в будущем году
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
В Египте назвали основные инструменты для продвижения въездного туризма, сообщает
АТОР.
Глава министерства туризма и древностей Ахмед Исса рассказал о подготовке комплексного плана, который позволит увеличивать число отдыхающих на 25 или 30 процентов в год и к 2030 году привлечь 30 миллионов гостей.
Ключевая задача — утроить к 2030-му число авиарейсов в Египет. Для этого власти будут поддерживать местных перевозчиков и инвесторов, готовых вкладываться в запуск новых авиакомпаний.
Кроме того, Египет сохранит в текущем зимнем сезоне программу стимулирования рейсов из-за рубежа. Субсидии иностранным перевозчикам и консолидаторам чартеров будут выплачиваться до 1 мая 2023 года.
В зависимости от пункта назначения и загрузки борта Египет платит за рейс от 1,5 до 2,5 тысячи долларов. По данным ведомства, в 2021-2022 финансовом году иностранным авиакомпаниям было выплачено около 34,5 миллиона долларов. По словам Иссы, эта практика должна быть продолжена в ближайшие три года.
Кроме того, в будущем году власти Египта планируют запустить масштабную рекламную кампанию, на которую выделяется более 30 миллионов долларов. Так, в январе 2023 года заработает сайт Experience Egypt, где будет размещена информация о туристических, природных и археологических объектах. Реклама нацелена на пять видов аудитории в 12 странах — это семьи с детьми, любители культурного, пляжного, развлекательного и активного отдыха.
Также в планах — запуск электронной системы бронирования билетов в музеи, обеспечение бесплатного доступа к интернету на основных туробъектах.
По словам Ахмеда Иссы, в провинциях Луксор
, Асуан и Кена существует дефицит трехзвездочных отелей и апартаментов, и его ведомство работает над привлечением инвесторов в эти регионы. В Хургаде
и Шарм-эш-Шейхе
также продолжат строительство качественных мест размещения для состоятельных туристов.