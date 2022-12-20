https://ria.ru/20221220/dtp-1839900868.html

В ДТП в Омской области погибла пенсионерка

В ДТП в Омской области погибла пенсионерка - РИА Новости, 20.12.2022

В ДТП в Омской области погибла пенсионерка

Во время аварии на трассе в Омской области погибла 67-летняя женщина, госпитализированы четверо мужчин, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T09:08

2022-12-20T09:08

2022-12-20T10:20

происшествия

авто

омская область

toyota corolla

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ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Во время аварии на трассе в Омской области погибла 67-летняя женщина, госпитализированы четверо мужчин, рассказали в пресс-службе областного УМВД. ДТП произошло на трассе Омск–Русская Поляна в Омской области около 8.20 (5.20 мск). Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 34-летний водитель Toyota, ехал по трассе Омск–Русская Поляна со стороны Омска. На 23-м километре он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в Subaru, за рулем которой находился 46-летнего мужчины. "В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota, 67-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, оба водителя и 2 пассажира Toyota мужчины 41 и 65 лет, доставлены в медицинское учреждение", - пояснили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20221219/dtp-1839768649.html

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омская область

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происшествия, авто, омская область, toyota corolla, омск