https://ria.ru/20221220/dorogi-1840002119.html
Руденя обозначил приоритеты в ремонте дорог Тверской области на пять лет
Руденя обозначил приоритеты в ремонте дорог Тверской области на пять лет - РИА Новости, 20.12.2022
Руденя обозначил приоритеты в ремонте дорог Тверской области на пять лет
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства обозначил приоритеты в ремонте дорог Тверской области на пять лет,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:49
2022-12-20T14:49
2022-12-20T14:49
тверская область
тверь
ржев
игорь руденя
автомобильные дороги
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ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства обозначил приоритеты в ремонте дорог Тверской области на пять лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.Верхневолжье – единственный регион в Центральном федеральном округе, где программа дорожных работ принимается на пятилетний период. Тверская область также в числе лидеров по протяженности муниципальных дорог в ЦФО – всего это 19,5 тыс."Приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети, в первую очередь магистралей, связывающих муниципалитеты является одним из наших приоритетов в дорожной отрасли. Помимо это необходимо обеспечить транспортную доступность учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, строительство и ремонт дорог к инвестиционным площадкам, развитие туристических направлений", - отметил Руденя.В плане дорожных работ на пять лет – ремонт более 900 километров трасс опорной сети (почти 90% от ее общей протяженности), свыше 42 километров дорог, ведущих к инвестплощадкам, более 230 километров социально значимых дорог, свыше 285 километров туристических дорог."В Тверской области за прошедшие шесть лет ремонтными работами были охвачены порядка 2 тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объем работ увеличился более чем в 3,5 раза", – сказал губернатор, слова которого цитирует пресс-служба.Он также отметил, что особое внимание необходимо уделить увеличению объема ремонта мостов. В планах на ближайшие два года – ремонт более 1,6 тысячи погонных метров сооружений.Также ключевой задачей является реализация крупнейших проектов – строительство Западного моста в городе Твери, нового въезда в город Ржев со стороны трассы Москва – Рига, транспортной хорды, соединяющей федеральные трассы М-9, М-10 и М-11, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221219/spirov-1839718614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, ржев, игорь руденя, автомобильные дороги
Тверская область, Тверь, Ржев, Игорь Руденя, Автомобильные дороги
ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства обозначил приоритеты в ремонте дорог Тверской области на пять лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Верхневолжье – единственный регион в Центральном федеральном округе, где программа дорожных работ принимается на пятилетний период. Тверская область также в числе лидеров по протяженности муниципальных дорог в ЦФО – всего это 19,5 тыс.
"Приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети, в первую очередь магистралей, связывающих муниципалитеты является одним из наших приоритетов в дорожной отрасли. Помимо это необходимо обеспечить транспортную доступность учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, строительство и ремонт дорог к инвестиционным площадкам, развитие туристических направлений", - отметил Руденя
.
В плане дорожных работ на пять лет – ремонт более 900 километров трасс опорной сети (почти 90% от ее общей протяженности), свыше 42 километров дорог, ведущих к инвестплощадкам, более 230 километров социально значимых дорог, свыше 285 километров туристических дорог.
"В Тверской области за прошедшие шесть лет ремонтными работами были охвачены порядка 2 тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объем работ увеличился более чем в 3,5 раза", – сказал губернатор, слова которого цитирует пресс-служба.
Он также отметил, что особое внимание необходимо уделить увеличению объема ремонта мостов. В планах на ближайшие два года – ремонт более 1,6 тысячи погонных метров сооружений.
Также ключевой задачей является реализация крупнейших проектов – строительство Западного моста в городе Твери, нового въезда в город Ржев со стороны трассы Москва – Рига, транспортной хорды, соединяющей федеральные трассы М-9, М-10 и М-11, пояснили в пресс-службе.