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Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 16.55 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило во вторник представительство РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:12

2022-12-20T17:12

2022-12-20T17:21

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, донбасс