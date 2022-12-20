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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.12.2022
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:20
2022-12-20T14:20
2022-12-20T14:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 12.00 украинские войска выпустили по Минеральному три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости.
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 12.00 украинские войска выпустили по Минеральному три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.