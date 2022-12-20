19:22 20.12.2022 (обновлено: 20:21 20.12.2022)
ВСУ обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три натовских снаряда по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкРазбитое окно после обстрела со стороны ВСУ в центре Донецка
Разбитое окно после обстрела со стороны ВСУ в центре Донецка
ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.
Украинские военные открыли огонь по Красногоровке в 19:10.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины <...>, выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Противник начал обстреливать Донецк с утра. Удары также велись по Петровскому, Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам города.
Кроме того, сегодня под ударом оказались Ясиноватая и Горловка, по ним выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра.
Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что ВСУ вели прицельный обстрел города, на территории поселка шахты имени Гагарина были слышны сильные разрывы.
Петровский район находится на западной окраине столицы Донецкой Народной Республики. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны Киева.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами — членами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777, использующие такие снаряды, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донбасса. ВСУ также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды этого же калибра.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.