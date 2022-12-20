https://ria.ru/20221220/dnr-1840001779.html

Российские военные за сутки уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ - РИА Новости, 20.12.2022

Российские военные за сутки уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ

ВС РФ за сутки уничтожили пункты временной дислокации подразделений двух украинских механизированных бригад, а также одну диверсионно-разведывательную группу... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:44

2022-12-20T14:44

2022-12-20T14:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили пункты временной дислокации подразделений двух украинских механизированных бригад, а также одну диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - говорится в сообщении.В российском военном ведомстве уточнили, что за сутки потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 70 украинских военных убитыми и ранеными, а также три боевые бронемашины и два пикапа.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1840002358.html

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины