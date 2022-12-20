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Российские военные за сутки уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/dnr-1840001779.html
Российские военные за сутки уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ - РИА Новости, 20.12.2022
Российские военные за сутки уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ
ВС РФ за сутки уничтожили пункты временной дислокации подразделений двух украинских механизированных бригад, а также одну диверсионно-разведывательную группу... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:44
2022-12-20T14:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили пункты временной дислокации подразделений двух украинских механизированных бригад, а также одну диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - говорится в сообщении.В российском военном ведомстве уточнили, что за сутки потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 70 украинских военных убитыми и ранеными, а также три боевые бронемашины и два пикапа.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1840002358.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:44 20.12.2022 (обновлено: 14:53 20.12.2022)
 
Российские военные за сутки уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили пункты дислокации двух украинских мехбригад в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили пункты временной дислокации подразделений двух украинских механизированных бригад, а также одну диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве уточнили, что за сутки потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 70 украинских военных убитыми и ранеными, а также три боевые бронемашины и два пикапа.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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