https://ria.ru/20221220/dnepropetrovsk-1839965807.html

Жители одного из районов Днепропетровска остаются без воды, пишут СМИ

Жители одного из районов Днепропетровска остаются без воды, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2022

Жители одного из районов Днепропетровска остаются без воды, пишут СМИ

Жители одного из районов Днепропетровска на Украине пятый день остаются без света, воды и тепла, пишет во вторник украинское издание "Страна". РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:07

2022-12-20T13:07

2022-12-20T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

геннадий корбан

днепропетровск

украина

днепр (город)

укрэнерго

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Жители одного из районов Днепропетровска на Украине пятый день остаются без света, воды и тепла, пишет во вторник украинское издание "Страна". "В Днепре в районе улиц Рабочей, Титова, Макарова и других нет света и отопления, и воды уже пятый день, хотя в других районах есть электричество. ДТЭК и местные паблики не говорят причину этого и сроки решения", - приводит "Страна" слова одного из своих читателей. Глава общественного совета при мэрии Днепропетровска Геннадий Корбан пояснил, что это произошло по вине сотрудников национальной энергетической компании "Укрэнерго". "После ракетного удара 16 декабря было произведено три аварийных отключения в результате чего сгорела трансформаторная подстанция, расположенная на территории "Южмаша". Она запитывает большой район города, поэтому уже пятые сутки огромное количество людей без света, тепла и воды", - приводит слова Корбана "Страна". По его словам, без электроснабжения осталась и критическая инфраструктура района. На данный момент ее работа восстановлена, начинается постепенная раздача электроэнергии потребителям. "Надеемся, что сегодня в течение дня весь район наконец-то получит свет", - добавил Корбан. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221219/dnepropetrovsk-1839702868.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221219/energosistema-1839692220.html

днепропетровск

украина

днепр (город)

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