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Жители одного из районов Днепропетровска остаются без воды, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/dnepropetrovsk-1839965807.html
Жители одного из районов Днепропетровска остаются без воды, пишут СМИ
Жители одного из районов Днепропетровска остаются без воды, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2022
Жители одного из районов Днепропетровска остаются без воды, пишут СМИ
Жители одного из районов Днепропетровска на Украине пятый день остаются без света, воды и тепла, пишет во вторник украинское издание "Страна". РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:07
2022-12-20T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
геннадий корбан
днепропетровск
украина
днепр (город)
укрэнерго
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Жители одного из районов Днепропетровска на Украине пятый день остаются без света, воды и тепла, пишет во вторник украинское издание "Страна". "В Днепре в районе улиц Рабочей, Титова, Макарова и других нет света и отопления, и воды уже пятый день, хотя в других районах есть электричество. ДТЭК и местные паблики не говорят причину этого и сроки решения", - приводит "Страна" слова одного из своих читателей. Глава общественного совета при мэрии Днепропетровска Геннадий Корбан пояснил, что это произошло по вине сотрудников национальной энергетической компании "Укрэнерго". "После ракетного удара 16 декабря было произведено три аварийных отключения в результате чего сгорела трансформаторная подстанция, расположенная на территории "Южмаша". Она запитывает большой район города, поэтому уже пятые сутки огромное количество людей без света, тепла и воды", - приводит слова Корбана "Страна". По его словам, без электроснабжения осталась и критическая инфраструктура района. На данный момент ее работа восстановлена, начинается постепенная раздача электроэнергии потребителям. "Надеемся, что сегодня в течение дня весь район наконец-то получит свет", - добавил Корбан. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221219/dnepropetrovsk-1839702868.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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днепропетровск
украина
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в мире, жкх, геннадий корбан, днепропетровск, украина, днепр (город), укрэнерго, южмаш, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Геннадий Корбан, Днепропетровск, Украина, Днепр (город), Укрэнерго, Южмаш, ДТЭК
13:07 20.12.2022
 
Жители одного из районов Днепропетровска остаются без воды, пишут СМИ

Страна.ua: жители одного из районов Днепропетровска остаются без света и воды пятый день

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Жители одного из районов Днепропетровска на Украине пятый день остаются без света, воды и тепла, пишет во вторник украинское издание "Страна".
Днепре в районе улиц Рабочей, Титова, Макарова и других нет света и отопления, и воды уже пятый день, хотя в других районах есть электричество. ДТЭК и местные паблики не говорят причину этого и сроки решения", - приводит "Страна" слова одного из своих читателей.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 12:43
В Днепропетровске возобновил работу метрополитен
Глава общественного совета при мэрии Днепропетровска Геннадий Корбан пояснил, что это произошло по вине сотрудников национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"После ракетного удара 16 декабря было произведено три аварийных отключения в результате чего сгорела трансформаторная подстанция, расположенная на территории "Южмаша". Она запитывает большой район города, поэтому уже пятые сутки огромное количество людей без света, тепла и воды", - приводит слова Корбана "Страна".
По его словам, без электроснабжения осталась и критическая инфраструктура района. На данный момент ее работа восстановлена, начинается постепенная раздача электроэнергии потребителям.
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Тьма пришла на Украину надолго
"Надеемся, что сегодня в течение дня весь район наконец-то получит свет", - добавил Корбан.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 12:08Специальная военная операция на Украине
В "Укрэнерго" назвали ситуацию в энергосистеме Украины сложной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГеннадий КорбанДнепропетровскУкраинаДнепр (город)УкрэнергоЮжмашДТЭК
 
 
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