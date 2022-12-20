https://ria.ru/20221220/damba-1839883143.html

СМИ: жители Киевской области пострадали от подрыва дамбы, устроенного ВСУ

СМИ: жители Киевской области пострадали от подрыва дамбы, устроенного ВСУ - РИА Новости, 20.12.2022

СМИ: жители Киевской области пострадали от подрыва дамбы, устроенного ВСУ

ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень "для обороны" Киевской области, но это привело к сильным подтоплениям, от которых пострадало местное население, написал... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T03:17

2022-12-20T03:17

2022-12-20T03:17

специальная военная операция на украине

сергей суровикин

владимир путин

киев

россия

херсон

оон

запорожская аэс

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень "для обороны" Киевской области, но это привело к сильным подтоплениям, от которых пострадало местное население, написал обозреватель "Страны.ua" Влад Бовтрук.По его словам, из-за решения украинских военных жители села Демидов потеряли урожай, подвалы их домов оказались затоплены, на стенах образовались трещины, грибок и плесень, а вода в колодцах испортилась."Во всех домах по нашей улице подвалы и погреба наполнены водой. Когда вода замерзнет, лед разорвет абсолютно все. У нас и так трещины по стенам, а после такого дом будет аварийным, опасным для проживания", — пожаловался один из собеседников издания.Подрыв дамбы под ИзюмомВ конце мая корреспондент РИА Новости показал взорванную украинскими войсками дамбу Красноскольского водохранилища на изюмском направлении. Однако благодаря запасу прочности дамба устояла, несмотря на мощность взрыва, от которого сильно погнулась арматура.Несмотря на неполный подрыв дамбы, река Оскол, которая питается от основной гидроартерии — Северского Донца и по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, в результате подрыва четырех шлюзов вышла из берегов, а водохранилище омелело.Сделано это было для того, чтобы нарушить гидрогеологию русла и помешать российским войскам форсировать эту преграду, осложнить переправы, а также в целях террора по тактике выжженной земли, отмечал корреспондент РИА Новости.Угрозы подрыва дамбы Каховской ГЭСВ сентябре командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.Россия распространила в Совбезе ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей.В администрации Запорожской области отмечали, что подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221220/razrusheniya-1839882008.html

https://ria.ru/20221219/obstrel-1839774339.html

https://ria.ru/20221219/peregovory-1839831019.html

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Алексей Калабанов

сергей суровикин, владимир путин, киев, россия, херсон, оон, запорожская аэс, киевская область