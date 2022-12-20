https://ria.ru/20221220/byudzhet-1840071563.html
США выделят 300 миллионов долларов на противостояние "влиянию России"
США выделят 300 миллионов долларов на противостояние "влиянию России" - РИА Новости, 20.12.2022
США выделят 300 миллионов долларов на противостояние "влиянию России"
Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 300 миллионов долларов для "противостояния влиянию России", говорится в дополнении к проекту бюджета. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:45
2022-12-20T17:45
2022-12-20T17:45
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 300 миллионов долларов для "противостояния влиянию России", говорится в дополнении к проекту бюджета. Уточняется, что из этих средств 150 миллионов долларов пойдут на "программу финансирования иностранных армий", 95 миллионов - на "содействие Европе, Евразии и Центральной Азии", 50 миллионов - на "международный контроль и борьбу с наркотиками", и 5 миллионов - на "обучение и подготовку иностранных военных". Законопроект предстоит утвердить обеим палатам конгресса, прежде чем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Фонд противодействия российскому влиянию (CRIF) был создан в рамках закона о консолидированных ассигнованиях от 2017 года. Заявленная цель CRIF — оказывать помощь странам, якобы "уязвимым для влияния и агрессии со стороны Российской Федерации", у которых нет экономических возможностей для эффективного ответа. С 2017 по 2022 финансовый год конгресс США выделил 1,5 миллиарда долларов в этот фонд. Именно цели CRIF стали основой для проекта CAATSA - одной из самый масштабных попыток США ограничить возможности РФ. Помощь CRIF предоставляется странам-членам Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейского союза, а также странам, желающим стать членами этих организаций, включая Албанию, Боснию и Герцеговину, Грузию, Косово, Македонию, Молдавию, Сербию и Украину.
https://ria.ru/20221220/kitay-1840026055.html
https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839927881.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, джо байден, россия
В мире, США, НАТО, Джо Байден, Россия
США выделят 300 миллионов долларов на противостояние "влиянию России"
Проект бюджета США предусматривает 300 миллионов долларов на противостояние влиянию России
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 300 миллионов долларов для "противостояния влиянию России", говорится в дополнении к проекту
бюджета.
"Фонд противодействия российскому влиянию составит 300 миллионов долларов", - говорится в документе.
Уточняется, что из этих средств 150 миллионов долларов пойдут на "программу финансирования иностранных армий", 95 миллионов - на "содействие Европе, Евразии и Центральной Азии", 50 миллионов - на "международный контроль и борьбу с наркотиками", и 5 миллионов - на "обучение и подготовку иностранных военных".
Законопроект предстоит утвердить обеим палатам конгресса, прежде чем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.
Фонд противодействия российскому влиянию (CRIF) был создан в рамках закона о консолидированных ассигнованиях от 2017 года. Заявленная цель CRIF — оказывать помощь странам, якобы "уязвимым для влияния и агрессии со стороны Российской Федерации", у которых нет экономических возможностей для эффективного ответа.
С 2017 по 2022 финансовый год конгресс США выделил 1,5 миллиарда долларов в этот фонд. Именно цели CRIF стали основой для проекта CAATSA - одной из самый масштабных попыток США ограничить возможности РФ.
Помощь CRIF предоставляется странам-членам Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейского союза, а также странам, желающим стать членами этих организаций, включая Албанию, Боснию и Герцеговину, Грузию, Косово, Македонию, Молдавию, Сербию и Украину.