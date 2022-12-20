https://ria.ru/20221220/byudzhet-1840071563.html

США выделят 300 миллионов долларов на противостояние "влиянию России"

США выделят 300 миллионов долларов на противостояние "влиянию России" - РИА Новости, 20.12.2022

США выделят 300 миллионов долларов на противостояние "влиянию России"

Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 300 миллионов долларов для "противостояния влиянию России", говорится в дополнении к проекту бюджета. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:45

2022-12-20T17:45

2022-12-20T17:45

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 300 миллионов долларов для "противостояния влиянию России", говорится в дополнении к проекту бюджета. Уточняется, что из этих средств 150 миллионов долларов пойдут на "программу финансирования иностранных армий", 95 миллионов - на "содействие Европе, Евразии и Центральной Азии", 50 миллионов - на "международный контроль и борьбу с наркотиками", и 5 миллионов - на "обучение и подготовку иностранных военных". Законопроект предстоит утвердить обеим палатам конгресса, прежде чем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Фонд противодействия российскому влиянию (CRIF) был создан в рамках закона о консолидированных ассигнованиях от 2017 года. Заявленная цель CRIF — оказывать помощь странам, якобы "уязвимым для влияния и агрессии со стороны Российской Федерации", у которых нет экономических возможностей для эффективного ответа. С 2017 по 2022 финансовый год конгресс США выделил 1,5 миллиарда долларов в этот фонд. Именно цели CRIF стали основой для проекта CAATSA - одной из самый масштабных попыток США ограничить возможности РФ. Помощь CRIF предоставляется странам-членам Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейского союза, а также странам, желающим стать членами этих организаций, включая Албанию, Боснию и Герцеговину, Грузию, Косово, Македонию, Молдавию, Сербию и Украину.

https://ria.ru/20221220/kitay-1840026055.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, нато, джо байден, россия