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США выделят около 900 миллионов долларов Агентству по глобальным СМИ - РИА Новости, 20.12.2022
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США выделят около 900 миллионов долларов Агентству по глобальным СМИ
США выделят около 900 миллионов долларов Агентству по глобальным СМИ - РИА Новости, 20.12.2022
США выделят около 900 миллионов долларов Агентству по глобальным СМИ
Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение 884,7 миллиона долларов национальному Агентству по глобальным медиа, что на 24,7 миллиона долларов... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:59
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сша
технологии
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение 884,7 миллиона долларов национальному Агентству по глобальным медиа, что на 24,7 миллиона долларов больше, чем в прошлом году. Комитеты обеих палат конгресса США по бюджетным ассигнованиям представили в ночь на вторник согласованный законопроект о финансировании работы правительства на 2023 финансовый год. Проект бюджета на общую сумму 1,7 триллиона долларов предполагает, среди прочего, выделение 45 миллиардов долларов экстренной помощи Украине. "На необходимые расходы, которые позволят Агентству США по глобальным медиа (USAGM), согласно решению, осуществлять международную коммуникационную деятельность, а также предоставлять и контролировать гранты для радио, интернета и телевещания на Ближний Восток - 875 миллионов долларов США, из которых 43,75 миллиона долларов могут оставаться доступными до 30 сентября 2024 года", - говорится в тексте законопроекта о финансировании работы правительства. Согласно представленному на сайте сенатского комитета по бюджетным ассигнованиям документу, помимо запрошенных 875 миллионов на международную деятельность в сфере вещания, конгресс планирует выделение 9,7 миллиона долларов на модернизацию в этой сфере. Средства, выделенные Агентству США по глобальным медиа, планируется направить, в том числе на работу "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL*) и "Голос Америки"*.* СМИ, признанное иноагентом в России
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сша, технологии, россия, украина
США, Технологии, Россия, Украина
15:59 20.12.2022 (обновлено: 16:00 20.12.2022)
 
США выделят около 900 миллионов долларов Агентству по глобальным СМИ

Проект бюджета США предусматривает 884,7 миллиона долларов для Агентства по глобальным СМИ

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение 884,7 миллиона долларов национальному Агентству по глобальным медиа, что на 24,7 миллиона долларов больше, чем в прошлом году.
Комитеты обеих палат конгресса США по бюджетным ассигнованиям представили в ночь на вторник согласованный законопроект о финансировании работы правительства на 2023 финансовый год. Проект бюджета на общую сумму 1,7 триллиона долларов предполагает, среди прочего, выделение 45 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.
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"На необходимые расходы, которые позволят Агентству США по глобальным медиа (USAGM), согласно решению, осуществлять международную коммуникационную деятельность, а также предоставлять и контролировать гранты для радио, интернета и телевещания на Ближний Восток - 875 миллионов долларов США, из которых 43,75 миллиона долларов могут оставаться доступными до 30 сентября 2024 года", - говорится в тексте законопроекта о финансировании работы правительства.
Согласно представленному на сайте сенатского комитета по бюджетным ассигнованиям документу, помимо запрошенных 875 миллионов на международную деятельность в сфере вещания, конгресс планирует выделение 9,7 миллиона долларов на модернизацию в этой сфере.
Средства, выделенные Агентству США по глобальным медиа, планируется направить, в том числе на работу "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL*) и "Голос Америки"*.
* СМИ, признанное иноагентом в России
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