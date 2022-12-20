15:59 20.12.2022 (обновлено: 16:00 20.12.2022)
США выделят около 900 миллионов долларов Агентству по глобальным СМИ
Проект бюджета США предусматривает 884,7 миллиона долларов для Агентства по глобальным СМИ
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение 884,7 миллиона долларов национальному Агентству по глобальным медиа, что на 24,7 миллиона долларов больше, чем в прошлом году.
Комитеты обеих палат конгресса США по бюджетным ассигнованиям представили в ночь на вторник согласованный законопроект о финансировании работы правительства на 2023 финансовый год. Проект бюджета на общую сумму 1,7 триллиона долларов предполагает, среди прочего, выделение 45 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.
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"На необходимые расходы, которые позволят Агентству США по глобальным медиа (USAGM), согласно решению, осуществлять международную коммуникационную деятельность, а также предоставлять и контролировать гранты для радио, интернета и телевещания на Ближний Восток - 875 миллионов долларов США, из которых 43,75 миллиона долларов могут оставаться доступными до 30 сентября 2024 года", - говорится в тексте законопроекта о финансировании работы правительства.
Согласно представленному на сайте сенатского комитета по бюджетным ассигнованиям документу, помимо запрошенных 875 миллионов на международную деятельность в сфере вещания, конгресс планирует выделение 9,7 миллиона долларов на модернизацию в этой сфере.
Средства, выделенные Агентству США по глобальным медиа, планируется направить, в том числе на работу "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL*) и "Голос Америки"*.
* СМИ, признанное иноагентом в России
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