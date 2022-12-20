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Бюджет Смоленской области сохранил социальную направленность
Бюджет Смоленской области сохранил социальную направленность - РИА Новости, 20.12.2022
Бюджет Смоленской области сохранил социальную направленность
Главный финансовый документ Смоленской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов остался социально ориентированным, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:43
2022-12-20T15:43
2022-12-20T15:43
смоленская область
финансы
благоустройство
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СМОЛЕНСК, 20 дек – РИА Новости. Главный финансовый документ Смоленской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов остался социально ориентированным, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Следует учитывать, что формирование документа проходило в условиях санкций и непростой экономической ситуации. При этом региональный бюджет, несмотря на его напряженность, остается социально ориентированным. Он включает в себя 33 государственные программы. Наибольшие объемы финансирования сконцентрированы в четырех программах: "Развитие образования", "Здравоохранение", "Социальная поддержка граждан", "Развитие дорожно-транспортного комплекса". На реализацию мер социальной поддержки смолян предусмотрено свыше девять миллиардов рублей", – сказал собеседник агентства.В целом, доходы областного бюджета на 2023 год зафиксированы в сумме 63,7 миллиарда рублей – это на 3,2 миллиарда больше первоначального прогноза. Данного увеличения удалось достичь, прежде всего, за счет получения дополнительных денежных средств из федерального бюджета. Основной вклад в доходную часть внесут налоговые и неналоговые поступления – их сумма в 2023 году составит 46,5 миллиарда рублей, пояснили в пресс-службе."Общий объем расходов планируется в сумме 64 миллиардов рублей. Размер дефицита между первым и вторым чтениями не изменился и предполагается в размере 269 миллионов рублей – это инфраструктурный бюджетной кредит на строительство дороги в деревне Алтуховка", – отметил представитель ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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финансы, благоустройство
Смоленская область, Финансы, Благоустройство
СМОЛЕНСК, 20 дек – РИА Новости. Главный финансовый документ Смоленской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов остался социально ориентированным, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Следует учитывать, что формирование документа проходило в условиях санкций
и непростой экономической ситуации. При этом региональный бюджет, несмотря на его напряженность, остается социально ориентированным. Он включает в себя 33 государственные программы. Наибольшие объемы финансирования сконцентрированы в четырех программах: "Развитие образования", "Здравоохранение", "Социальная поддержка граждан", "Развитие дорожно-транспортного комплекса". На реализацию мер социальной поддержки смолян предусмотрено свыше девять миллиардов рублей", – сказал собеседник агентства.
В целом, доходы областного бюджета на 2023 год зафиксированы в сумме 63,7 миллиарда рублей – это на 3,2 миллиарда больше первоначального прогноза. Данного увеличения удалось достичь, прежде всего, за счет получения дополнительных денежных средств из федерального бюджета. Основной вклад в доходную часть внесут налоговые и неналоговые поступления – их сумма в 2023 году составит 46,5 миллиарда рублей, пояснили в пресс-службе.
"Общий объем расходов планируется в сумме 64 миллиардов рублей. Размер дефицита между первым и вторым чтениями не изменился и предполагается в размере 269 миллионов рублей – это инфраструктурный бюджетной кредит на строительство дороги в деревне Алтуховка", – отметил представитель ведомства.