https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839927881.html

США выделят 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины

США выделят 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины - РИА Новости, 20.12.2022

США выделят 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины

Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 13,37 миллиарда долларов в качестве экономической и бюджетной поддержки для властей Украины, а также 2,4... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:09

2022-12-20T11:09

2022-12-20T11:22

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 13,37 миллиарда долларов в качестве экономической и бюджетной поддержки для властей Украины, а также 2,4 миллиарда для поддержки украинских беженцев, говорится в дополнении к проекту бюджета. "Экономическая помощь - 13,37 миллиарда долларов в качестве жизненно необходимой экономической и бюджетной поддержки правительства Украины, включая поддержку энергетической безопасности Украины и других важных потребностей в инфраструктуре, а также помощь другим странам, пострадавшим от ситуации в Украине", - говорится в документе, опубликованном на сайте комитета палаты представителей США по ассигнованиям. Проект бюджета США на 2023 год также предполагает выделение 2,4 миллиарда долларов на расселение, поддержку и уроки английского для украинских беженцев.

https://ria.ru/20221220/ssha-1839913150.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, украина, в мире