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США выделят 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839927881.html
США выделят 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины
США выделят 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины - РИА Новости, 20.12.2022
США выделят 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины
Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 13,37 миллиарда долларов в качестве экономической и бюджетной поддержки для властей Украины, а также 2,4... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:09
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специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 13,37 миллиарда долларов в качестве экономической и бюджетной поддержки для властей Украины, а также 2,4 миллиарда для поддержки украинских беженцев, говорится в дополнении к проекту бюджета. "Экономическая помощь - 13,37 миллиарда долларов в качестве жизненно необходимой экономической и бюджетной поддержки правительства Украины, включая поддержку энергетической безопасности Украины и других важных потребностей в инфраструктуре, а также помощь другим странам, пострадавшим от ситуации в Украине", - говорится в документе, опубликованном на сайте комитета палаты представителей США по ассигнованиям. Проект бюджета США на 2023 год также предполагает выделение 2,4 миллиарда долларов на расселение, поддержку и уроки английского для украинских беженцев.
https://ria.ru/20221220/ssha-1839913150.html
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сша, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире
11:09 20.12.2022 (обновлено: 11:22 20.12.2022)
 
США выделят 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины

Бюджет США включает выделение 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины

© Фото : @ZelenskyyUa/TwitterПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : @ZelenskyyUa/Twitter
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 13,37 миллиарда долларов в качестве экономической и бюджетной поддержки для властей Украины, а также 2,4 миллиарда для поддержки украинских беженцев, говорится в дополнении к проекту бюджета.
"Экономическая помощь - 13,37 миллиарда долларов в качестве жизненно необходимой экономической и бюджетной поддержки правительства Украины, включая поддержку энергетической безопасности Украины и других важных потребностей в инфраструктуре, а также помощь другим странам, пострадавшим от ситуации в Украине", - говорится в документе, опубликованном на сайте комитета палаты представителей США по ассигнованиям.
Проект бюджета США на 2023 год также предполагает выделение 2,4 миллиарда долларов на расселение, поддержку и уроки английского для украинских беженцев.
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