https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839927881.html
США выделят 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины
США выделят 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины - РИА Новости, 20.12.2022
США выделят 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины
Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 13,37 миллиарда долларов в качестве экономической и бюджетной поддержки для властей Украины, а также 2,4... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:09
2022-12-20T11:09
2022-12-20T11:22
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757709159_1:0:1021:574_1920x0_80_0_0_1d36a28fc9e233f9047835fa6f30c323.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 13,37 миллиарда долларов в качестве экономической и бюджетной поддержки для властей Украины, а также 2,4 миллиарда для поддержки украинских беженцев, говорится в дополнении к проекту бюджета. "Экономическая помощь - 13,37 миллиарда долларов в качестве жизненно необходимой экономической и бюджетной поддержки правительства Украины, включая поддержку энергетической безопасности Украины и других важных потребностей в инфраструктуре, а также помощь другим странам, пострадавшим от ситуации в Украине", - говорится в документе, опубликованном на сайте комитета палаты представителей США по ассигнованиям. Проект бюджета США на 2023 год также предполагает выделение 2,4 миллиарда долларов на расселение, поддержку и уроки английского для украинских беженцев.
https://ria.ru/20221220/ssha-1839913150.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757709159_184:0:949:574_1920x0_80_0_0_d5fae02f3a79d1a83347199fc0057ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире
11:09 20.12.2022 (обновлено: 11:22 20.12.2022)
США выделят 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины
Бюджет США включает выделение 13,37 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины