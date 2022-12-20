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Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/bryansk-1839889594.html
Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области
Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области
Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет, частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T06:38
2022-12-20T06:50
специальная военная операция на украине
суземский район
брянская область
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет, частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", - говорится в сообщении в телеграм-канале Богомаза.
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838744724.html
суземский район
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суземский район, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Суземский район, Брянская область
06:38 20.12.2022 (обновлено: 06:50 20.12.2022)
 
Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Суземский район, нарушено электроснабжение

© РИА Новости / Сергей Ломако / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда в поселке Брянской области
Фрагмент снаряда в поселке Брянской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Ломако
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Фрагмент снаряда в поселке Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет, частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", - говорится в сообщении в телеграм-канале Богомаза.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 23:00Специальная военная операция на Украине
В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеСуземский районБрянская область
 
 
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