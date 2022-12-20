https://ria.ru/20221220/bryansk-1839889594.html

Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области

Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области

Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет, частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T06:38

2022-12-20T06:38

2022-12-20T06:50

специальная военная операция на украине

суземский район

брянская область

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет, частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", - говорится в сообщении в телеграм-канале Богомаза.

https://ria.ru/20221214/obstrel-1838744724.html

суземский район

брянская область

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суземский район, брянская область