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Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области
Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области
Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет, частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T06:38
2022-12-20T06:38
2022-12-20T06:50
специальная военная операция на украине
суземский район
брянская область
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет, частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", - говорится в сообщении в телеграм-канале Богомаза.
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838744724.html
суземский район
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суземский район, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Суземский район, Брянская область
06:38 20.12.2022 (обновлено: 06:50 20.12.2022)
Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области
Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Суземский район, нарушено электроснабжение