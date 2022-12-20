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В Торопце Тверской области к 950-летию проведут работы по благоустройству - РИА Новости, 20.12.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221220/blagoustroystvo-1840023919.html
В Торопце Тверской области к 950-летию проведут работы по благоустройству
В Торопце Тверской области к 950-летию проведут работы по благоустройству - РИА Новости, 20.12.2022
В Торопце Тверской области к 950-летию проведут работы по благоустройству
Старейший город Тверской области – Торопец - благоустроят к 950-летию, которое будет отмечаться в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:46
2022-12-20T16:37
тверская область
игорь руденя
благоустройство
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ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. Старейший город Тверской области – Торопец - благоустроят к 950-летию, которое будет отмечаться в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение о выделении средств на ремонт дорог в Торопце и благоустройство общественных территорий города принято во вторник на заседании регионального правительства.В план работ на 2023-2024 годы включены 16 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью 14,5 километра.Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании поручил включить в план работ также замену систем уличного освещения. Глава региона поставил задачу выполнить весь запланированный объем дорожных работ до 1 июня 2024 года.Также в преддверии юбилея в Торопце планируется выполнить большой объём работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, обустройству современных общественных пространств. К праздничной дате в Торопце предусмотрено создание памятников князю Александру Невскому и патриарху Тихону и благоустройство прилегающих территорий.Торопец был основан в 1074 году. Именно в этом городе русский полководец, князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой в Торопце был построен Корсунско-Богородицкий собор. Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.В январе этого года президент РФ подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания города Торопца.
https://ria.ru/20221220/dorogi-1840002119.html
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игорь руденя, благоустройство
Тверская область, Игорь Руденя, Благоустройство
15:46 20.12.2022 (обновлено: 16:37 20.12.2022)
 

В Торопце Тверской области к 950-летию проведут работы по благоустройству

© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиЗаседании регионального правительства
Заседании регионального правительства - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. Старейший город Тверской области – Торопец - благоустроят к 950-летию, которое будет отмечаться в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение о выделении средств на ремонт дорог в Торопце и благоустройство общественных территорий города принято во вторник на заседании регионального правительства.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 14:49Тверская область
Руденя обозначил приоритеты в ремонте дорог Тверской области на пять лет
В план работ на 2023-2024 годы включены 16 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью 14,5 километра.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании поручил включить в план работ также замену систем уличного освещения. Глава региона поставил задачу выполнить весь запланированный объем дорожных работ до 1 июня 2024 года.
Также в преддверии юбилея в Торопце планируется выполнить большой объём работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, обустройству современных общественных пространств. К праздничной дате в Торопце предусмотрено создание памятников князю Александру Невскому и патриарху Тихону и благоустройство прилегающих территорий.
Торопец был основан в 1074 году. Именно в этом городе русский полководец, князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой в Торопце был построен Корсунско-Богородицкий собор. Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.
В январе этого года президент РФ подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания города Торопца.
 
Тверская областьИгорь РуденяБлагоустройство
 
 
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