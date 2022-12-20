https://ria.ru/20221220/biometriya-1839950999.html
Госдума рассмотрит проект о биометрических данных в III чтении 21 декабря
Госдума рассмотрит проект о биометрических данных в III чтении 21 декабря - РИА Новости, 20.12.2022
Госдума рассмотрит проект о биометрических данных в III чтении 21 декабря
Законопроект о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрических данных, а также... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:19
2022-12-20T12:19
2022-12-20T12:29
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Законопроект о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрических данных, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от их сдачи, будет рассмотрен Госдумой в третьем (окончательном) чтении в среду, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин."Принимается ваше предложение, Александр Евсеевич (Хинштейн), завтра данный законопроект (будет рассмотрен) в третьем чтении", - сообщил Володин после голосования по законопроекту во втором чтении.Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных, в том числе государственных, информационных систем, сообщается в пояснительной записке к проекту.В текущей редакции законопроекта предлагается ввести запрет на хранение геномной информации, ограничить перечень биометрии (только лицо и голос), запретить принуждать к сдаче биометрии. Вводится запрет на использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ (запрет трансграничной передачи).Кроме того, согласно изменениям, вводится запрет на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от сдачи биометрии и устанавливается, что отказ от ее сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ. При этом документом устраняется возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии.
https://ria.ru/20221220/inoagenty-1839922188.html
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вячеслав володин, общество, россия, госдума рф
Вячеслав Володин, Общество, Россия, Госдума РФ
12:19 20.12.2022 (обновлено: 12:29 20.12.2022)
Госдума рассмотрит проект о биометрических данных в III чтении 21 декабря
Володин: Госдума рассмотрит законопроект о биометрических данных в III чтении 21 декабря
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Законопроект о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрических данных, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от их сдачи, будет рассмотрен Госдумой в третьем (окончательном) чтении в среду, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.
"Принимается ваше предложение, Александр Евсеевич (Хинштейн), завтра данный законопроект (будет рассмотрен) в третьем чтении", - сообщил Володин после голосования по законопроекту во втором чтении.
Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных, в том числе государственных, информационных систем, сообщается в пояснительной записке к проекту.
В текущей редакции законопроекта предлагается ввести запрет на хранение геномной информации, ограничить перечень биометрии (только лицо и голос), запретить принуждать к сдаче биометрии. Вводится запрет на использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ
(запрет трансграничной передачи).
Кроме того, согласно изменениям, вводится запрет на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от сдачи биометрии и устанавливается, что отказ от ее сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ. При этом документом устраняется возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии.