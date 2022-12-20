https://ria.ru/20221220/biometriya-1839950142.html
ГД приняла во II чтении проект о запрете принудительного сбора биометрии
ГД приняла во II чтении проект о запрете принудительного сбора биометрии - РИА Новости, 20.12.2022
ГД приняла во II чтении проект о запрете принудительного сбора биометрии
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:15
2022-12-20T12:15
2022-12-20T12:18
общество
технологии
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи.Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных, в том числе государственных, информационных систем, сообщается в пояснительной записке к проекту.Как рассказал накануне спикер Думы Вячеслав Володин, документ был существенно доработан поправками ко второму чтению - "исключены все неопределенности и двойные толкования". В текущей редакции законопроекта предлагается ввести запрет на хранение геномной информации, ограничить перечень биометрии (только лицо и голос), запретить принуждать к сдаче биометрии, ввести возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги". Кроме того, согласно положениям документа, вводится запрет на использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ (запрет трансграничной передачи), отмечал спикер Думы.Кроме того, согласно изменениям, вводится запрет на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от сдачи биометрии и устанавливается, что отказ от ее сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ. При этом документом устраняется возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через "Госуслуги".Также в целях контроля за деятельностью ЕБС будет создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии с включением в его состав представителей общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.При этом документ уточняет понятие "мобильное приложение ЕБС", а также его бесплатное использование гражданами.
https://ria.ru/20221212/biometriya-1838132949.html
https://ria.ru/20220518/tsb-1789190691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, вячеслав володин, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
12:15 20.12.2022 (обновлено: 12:18 20.12.2022)
ГД приняла во II чтении проект о запрете принудительного сбора биометрии
Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете принудительного сбора биометрии
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи.
Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных, в том числе государственных, информационных систем, сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал накануне спикер Думы Вячеслав Володин
, документ был существенно доработан поправками ко второму чтению - "исключены все неопределенности и двойные толкования". В текущей редакции законопроекта предлагается ввести запрет на хранение геномной информации, ограничить перечень биометрии (только лицо и голос), запретить принуждать к сдаче биометрии, ввести возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги". Кроме того, согласно положениям документа, вводится запрет на использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ
(запрет трансграничной передачи), отмечал спикер Думы.
Кроме того, согласно изменениям, вводится запрет на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от сдачи биометрии и устанавливается, что отказ от ее сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ. При этом документом устраняется возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через "Госуслуги".
Также в целях контроля за деятельностью ЕБС будет создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии с включением в его состав представителей общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.
При этом документ уточняет понятие "мобильное приложение ЕБС", а также его бесплатное использование гражданами.