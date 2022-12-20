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Путин на встрече с Пушилиным предложил обсудить проблемы безопасности в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/bezopasnost-1840128497.html
Путин на встрече с Пушилиным предложил обсудить проблемы безопасности в ДНР
Путин на встрече с Пушилиным предложил обсудить проблемы безопасности в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Путин на встрече с Пушилиным предложил обсудить проблемы безопасности в ДНР
Ситуация с обеспечением безопасности в Донецке острая с учетом обстрела Украиной жилых районов - это отдельная тема для обсуждения, заявил президент России... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:41
2022-12-20T22:46
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ситуация с обеспечением безопасности в Донецке острая с учетом обстрела Украиной жилых районов - это отдельная тема для обсуждения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным."Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая (чем в ЛНР - ред.), а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим", - сказал Путин.Глава государства предложил начать разговор с проблем, которые касаются каждого жителя ДНР: уровня обеспеченности жильем, водой, теплом, уровня здравоохранения. "Предлагаю пройтись по этим жизненно важным темам. А потом, безусловно, перейдем к тому, о чем я начал - к вопросам безопасности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1840026518.html
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безопасность, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк
22:41 20.12.2022 (обновлено: 22:46 20.12.2022)
 
Путин на встрече с Пушилиным предложил обсудить проблемы безопасности в ДНР

Путин на встрече с Пушилиным отметил острую ситуацию с безопасностью в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела больницы в Калининском районе Донецка
Последствия обстрела больницы в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела больницы в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ситуация с обеспечением безопасности в Донецке острая с учетом обстрела Украиной жилых районов - это отдельная тема для обсуждения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
"Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая (чем в ЛНР - ред.), а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим", - сказал Путин.
Глава государства предложил начать разговор с проблем, которые касаются каждого жителя ДНР: уровня обеспеченности жильем, водой, теплом, уровня здравоохранения. "Предлагаю пройтись по этим жизненно важным темам. А потом, безусловно, перейдем к тому, о чем я начал - к вопросам безопасности", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецк
 
 
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