https://ria.ru/20221220/bezopasnost-1840128497.html

Путин на встрече с Пушилиным предложил обсудить проблемы безопасности в ДНР

Путин на встрече с Пушилиным предложил обсудить проблемы безопасности в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

Путин на встрече с Пушилиным предложил обсудить проблемы безопасности в ДНР

Ситуация с обеспечением безопасности в Донецке острая с учетом обстрела Украиной жилых районов - это отдельная тема для обсуждения, заявил президент России... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T22:41

2022-12-20T22:41

2022-12-20T22:46

специальная военная операция на украине

безопасность

донецк

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ситуация с обеспечением безопасности в Донецке острая с учетом обстрела Украиной жилых районов - это отдельная тема для обсуждения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным."Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая (чем в ЛНР - ред.), а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим", - сказал Путин.Глава государства предложил начать разговор с проблем, которые касаются каждого жителя ДНР: уровня обеспеченности жильем, водой, теплом, уровня здравоохранения. "Предлагаю пройтись по этим жизненно важным темам. А потом, безусловно, перейдем к тому, о чем я начал - к вопросам безопасности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1840026518.html

донецк

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безопасность, донецк